RECENZE: Kafka Band zhudebnil Ameriku. Je radost ji poslouchat

Kapela, nebo přesněji řečeno literárně hudební projekt spisovatele Jaroslava Rudiše a hudebníka Jaromíra 99 zpracoval po albu Das Schloss další román Franze Kafky. Amerika je elektroničtější, písničkovější a zní tady také více češtiny.

Stejně jako minule Rudiš předčítá úryvky z knihy. V němčině, což sice dává smysl, když Kafka německy psal, ale pro posluchače odkojené tuzemskou povinnou četbou to má stále nádech exotična. Ovšem stejně jako u pět let staré nahrávky se tu jazyk našich západních sousedů předvádí ve své snad nejpoetičtější podobě.

Povýšení desky z víceméně akustické hudby na elektronikou nabušené skladby tématu sedí. Když se v písni People Get Lost (ano, v menší míře tu němčinu a češtinu doplňuje také angličtina) zpívá: „lidi se ztrácejí tak jako ovce, žádný soucit, tak to má být“, mrazí z toho.

Zároveň se najdou jemnější polohy jako v písni Hotel Occidental, která je místy až snová. Stejně tak následující Cesta lemovaná hlavně akustickou kytarou a klavírem. Od druhé půlky se drama opět stupňuje.

Skladba Der Marsch Nach Ramses začíná sice ještě vyklidněně, avšak graduje do mohutného závěru podpořeného hutnými sóly.

Skrze velkolepě znějící Ameriku potom album dojde k závěrečné šestiminutové kompozici Von Alldem, která je až na opětovnou citaci z románu vlastně podmanivou instrumentálkou.

Tvůrci tak úspěšně vytvářejí napětí pro několik zvratů, což sedí, protože hudba původně opět vznikla pro divadelní adaptaci románu v německých Brémách. Jednotlivé skladby však dost dobře fungují i samostatně a bez vizuální složky.

Amerika Kafka Band Hodnocení­: 85 %

Jestli návštěva spisovatelova světa může vůbec být intenzivnější, než když se do něj člověk prostě začte, pak se to Kafka Bandu i díky zdařilým aranžím povedlo. Amerika je více než důstojným nástupcem hudebního Zámku, který byl sám o sobě skvělý. Třešničkou na dortu je potom klip k písni People Get Lost, dostupný i ve verzi určené brýlím pro virtuální realitu. Tomu se říká multimediální pojetí.

Kafka Band se s novinkou na koncertech v Česku představí v květnu. Nyní je totiž kapela na turné v Německu, mimo jiné na knižním veletrhu v Lipsku. Jak jinak. Vždyť v největším saském městě Kafkova Amerika v roce 1927 vyšla poprvé.