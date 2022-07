Loni vydala kapela Imagine Dragons album Mercury – Act 1, na které aktuálně navázala druhým dílem. Možná někdy v budoucnu dojde i na trojku, možná nikoliv, ale není to nic, čím by bylo třeba se zabývat. Stačilo by ostatně prohlásit, že komu se líbila „jednička“, bude se mu pozdávat i „dvojka“.