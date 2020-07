RECENZE: Sesterské trio Haim ctí tradici amerického písničkářství

U nás třeba bratři Nedvědové. Dobrá, byli tu Bee Gees, kteří sice sirupem nešetřili, ale měli punc osobitosti a natočili několik klasických hitů. Ale jinak? Já na bráchu, brácha na mě a vznikne z toho slizký odpad ve stylu Damiens, což byli Ladislav a Miroslav Křížkové.

Předsudky jsou tedy na místě, ale naštěstí se jednou za čas vyjeví sourozenecká kapela, která stojí za pečlivý poslech a zvýšenou pozornost. Jako americká trojka Haim, což jsou sestry Danielle, Este a Alana Haimovy. Hrají spolu od roku 2007 a letošní deskou Women In Music Pt. III dosáhly svého prozatímního uměleckého vrcholu.

Je to úplně „obyčejná“ hudba, sestry Haimovy hrají přímočaré soft rockové písničky, ale jejich půvab tkví právě v samozřejmosti a lehkosti, s níž sázejí jeden povedený melodický nápad za druhým.



Skvělá je hned druhá The Steps, na první pohled jasná letní hitovka, ale ústřední linka je vedena tak rafinovaně, že se k jejím půvabům doberete až s druhým a třetím poslechem. K tomu dřevní nazvučení – poslechněte si třeba bicí – a vůbec celková nálada, která odkazuje až někam k Fleetwood Mac. Je to celé tak nenucené a nakažlivé, že nelze nepodlehnout, ať už jsou vaše hudební preference jakékoliv.

Důležité je, že se Haim nepodbízejí. V jejich písničkách není urputná snaha pokořit všechny hitparády světa. V pravý čas dokážou přibrzdit a ozvláštnit desku třeba skladbou I Know Alone, která zní málem jako klubová experimentální záležitost.

A následná Up For A Dream své kouzlo taky odhaluje pozvolna. O to déle však příjemný pocit z desky vydrží. Haim na to jdou rafinovaně. Zpěvné melodie a vokální harmonie staví na neméně propracovaném hudebním základu, čili nehrozí, že by se písničky oposlouchaly a omrzely.

Women In Music Pt. III Haim Hodnocení­: 70 %

Stále je co sledovat, co zkoumat. Tak by měl vypadat ideální pop či pop rock. Hudba přístupná a srozumitelná, přitom natolik promyšlená, propracovaná a rafinovaná, že uspokojí i náročnější příjemce.

A ještě jedno plus bych Woman In Music Pt. III přiřkl. Je to dokonale nadčasová muzika. Nezatížená dobou ani místem vzniku. Čirá radost a potěšení.