Večer byl ve znamení pozvolné gradace. Korn přivezli dvě předkapely, přičemž první – americké elektronické trio Pixel Grip – bylo z poněkud odlišného hudebního vesmíru.
Stojí za to si živě připomenout, čím si vydobyli takový respekt a popularitu.
Večer byl ve znamení pozvolné gradace. Korn přivezli dvě předkapely, přičemž první – americké elektronické trio Pixel Grip – bylo z poněkud odlišného hudebního vesmíru.
Stojí za to si živě připomenout, čím si vydobyli takový respekt a popularitu.
Recenze: Invalida 60 %, Všechny cesty vedou do hrobu 40 %, Panenky na útěku 55 %, České století 60 %, Můj otec, kníže 60 %, Furiosa: Sága Šíleného Maxe 85 %, Dívka v pavoučí síti 55 %, Noční běžec 50 %, 80 rozlícených novinářů 50 %, Jedna bitva za druhou 70 %
Brit Robert Pattinson se stal novým představitelem Jamese Bonda. Ikonickou roli přebírá po Danielu Craigovi. Zvítězil tak v ostře sledovaném konkurzu v časech, kdy slavnou sérii čeká restart pod...
Herec Tomas Sean Pšenička se z elegantního tanečníka soutěže StarDance promění v tvůrce porna. Společně s Františkem Prachařem si zahraje v novém filmu režiséra Adama Sedláka s názvem ...
Gabriela Míčová a Gabriela Mikulková jsou tvářemi novinky pražského Divadla Viola. Ředitelka scény Beata Parkanová zde totiž uvede autorskou režii Moje máma přijde, která vychází z díla a života naší...
Shodil dlouhé blonďaté vlasy, nasadil dioptrické brýle a přitvrdil. Přesto fanoušci a především fanynky Angela Kellyho, nejmladšího člena devadesátkové rodinné kapely Kelly Family, stále svůj idol...
Tvář nejslavnějšímu tajnému agentovi s číslem 007 za téměř 65 let propůjčilo šest herců, kteří se dohromady objevili ve dvaceti pěti (oficiálních) filmech. Poslední snímek Není čas zemřít, v němž se...
Americká nu-metalová kapela Korn v pražské O2 areně připomněla třicet let od vydání druhého alba Life is Peachy. Odehrála soustředěný, pulsující energií natlakovaný koncert s mnoha místy, kdy plná...
Když před nějakými deseti dny poprvé vyšlo najevo potenciální spojení mezi jménem Robert Pattinson a šestadvacátým filmem s Jamesem Bondem, mnoha lidem to nebylo po chuti. Letos čtyřicetiletého Brita...
Se smíchem a odmítavým postojem reagoval známý britský herec Robert Pattinson ještě před několika lety na dotazy novinářů, zda by si chtěl zahrát Jamese Bonda. „To je docela těžký úkol,“ smál se a...
Britský herec Robert Pattinson (40) se proslavil zejména jako Edward Cullen v upírské Twilight, Česku známé jako Stmívání, podle stejnojmenného románu Stephenie Meyerové. Památná a tragická je též...
Brit Robert Pattinson se stal novým představitelem Jamese Bonda. Ikonickou roli přebírá po Danielu Craigovi. Zvítězil tak v ostře sledovaném konkurzu v časech, kdy slavnou sérii čeká restart pod...
Jak sexualita vypadá v digitálním světě? Může umělá inteligence a virtuální realita nabídnout nové způsoby, jak přemýšlet o intimitě? Takové otázky si kladla imerzivní výstava s názvem Kruhy...
Jméno Roberta Pattinsona se v seznamu herců, o nichž se uvažuje pro roli Jamese Bonda, objevilo až mezi posledními. Přesto se zdá, že při castingu byl ze všech pěti adeptů nejpřesvědčivější a podle...
Herec Tomas Sean Pšenička se z elegantního tanečníka soutěže StarDance promění v tvůrce porna. Společně s Františkem Prachařem si zahraje v novém filmu režiséra Adama Sedláka s názvem ...
Irena Dousková patří v české literatuře dlouhodobě k autorkám, na které je spolehnutí. Spolehnutí, že s každou knížkou bude zase trochu jiná. Možná tiše a nenápadně, ale vždycky překvapivě, po svém....
Pod novou českou romantickou komedií Dřevorubec, která ve čtvrtek vstoupila do kin, je jako režisér i autor původního scénáře podepsán Petr Zahrádka. Tvůrce snímků Chlap na střídačku, Láska na...
Jistě znáte ten každodenní kolotoč – vymyslet, co uvařit, aby to chutnalo dětem i partnerovi, sepsat nákupní seznam, strávit hodinu v přeplněném...
Národní divadlo uvedlo v září v Pražské křižovatce k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla inscenaci volně inspirovanou jeho známou esejí Moc bezmocných. Pod záštitou zlaté kapličky dostali možnost...
Radim Kratochvíl je český spisovatel, překladatel, průvodce, filmař a sinolog. A taky autor životopisných knih. Jsou hlavně o jeho blízkých – třeba o Miloši Formanovi, který ho nazýval skorosynem,...