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RECENZE: Dorostla do první ligy. Tereza Mašková ukázala, že přišel její čas

  10:23
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Tereza Mašková na koncertě v DK Metropol v Českých Budějovicích (10. listopadu 2026) | foto: Ondřej Mašek

Své vyprodané turné završila Tereza Mašková v Českých Budějovicích. Zpěvačka s výjimečnými hlasovými a interpretačními kvalitami odehrála v místním Domě kultury Metropol poslední samostatný koncert před chystanou O2 arenou. V doprovodu kapely, smyčcového kvarteta a silných melodií potvrdila, že dorostla do první ligy.

Osm zastávek turné na jaře, pět na podzim - a všude vítaly Terezu Maškovou plné sály. Přitáhnout publikum v regionech přitom občas zejména pro mladé interprety bývá těžký úkol. Někdy je při dobré propagaci paradoxně snazší naplnit kapacitu jedné velké akce v Praze než oslovit posluchače v dostatečném množství napříč různými kraji.

V těch navíc interpretka s typickou růžovou hřívou nevybrala žádné malé kluby, ale poměrně prostorné kulturní domy – zrovna do budějovického DK Metropol se při uzpůsobení na sezení vejde 800 diváků. Vstupenky se vyprodaly už před několika týdny.

V době, kdy víc než na talentu často záleží na tom, zda se interpret umí prodat na TikToku, se jí sázka na řemeslo a poctivě vyšlapávanou cestu bez zkratek jednoznačně vyplácí.

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