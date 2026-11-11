Osm zastávek turné na jaře, pět na podzim - a všude vítaly Terezu Maškovou plné sály. Přitáhnout publikum v regionech přitom občas zejména pro mladé interprety bývá těžký úkol. Někdy je při dobré propagaci paradoxně snazší naplnit kapacitu jedné velké akce v Praze než oslovit posluchače v dostatečném množství napříč různými kraji.
V těch navíc interpretka s typickou růžovou hřívou nevybrala žádné malé kluby, ale poměrně prostorné kulturní domy – zrovna do budějovického DK Metropol se při uzpůsobení na sezení vejde 800 diváků. Vstupenky se vyprodaly už před několika týdny.
V době, kdy víc než na talentu často záleží na tom, zda se interpret umí prodat na TikToku, se jí sázka na řemeslo a poctivě vyšlapávanou cestu bez zkratek jednoznačně vyplácí.