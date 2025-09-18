Tanec i hudba. Hvězda současného popu, soulu a R&B Raye přijede v lednu do Prahy

Než britská zpěvačka a skladatelka Raye prorazila jako sólistka, psala písně pro Beyoncé, Rihannu, Johna Legenda nebo Ellie Goulding. Její singl z roku 2022 Escapism prorazil na sociální síti TikTok a dostal se na vrchol hitparád.
V následujícím roce se ještě většímu úspěchu těšila skladba Prada z jejího debutového alba My 21st Century Blues. Letos se zapsala do historie Brit Awards, když sedm nominací proměnila v šest cen, což se na udílení tohoto ocenení stalo poprvé. Mimo jiné získala – jako první žena – cenu pro nejlepšího skladatele.
Raye, celým jménem Rachel Agatha Keen, pochází u hudebně nadané rodiny. Její dědeček psal vlastní skladby, otec působil jako klávesista v popové kapele a matka zpívala ve farním sboru. Samotná Raye od dětství ovládá hru na klavír, flétnu a kytaru.
Po dokončení střední školy Woodcote High School v Croydon se zapsala na prestižní umělecky zaměřenou BRIT school, kde studovala tanec a hudbu. Vydržela tam ale pouze dva roky s tím, že se sice naučila dost, nicméně školní prostřední nebylo příliš nakloněné popové hudbě.
Souběžně se studiem se věnovala tvorbě vlastních písniček a své první EP Welcome To The Winter publikovala na platformě SoundCloud v roce 2014. O rok později vydala skladby Flowers a Alien.
Album My 21st Century Blues z roku 2023, bylo kritickým i komerčním triumfem. Cestu k posluchačům mu dláždil singl Escapism, který se dostal na první místo britské hitparády, umístil se v Top 10 ve více než dvaceti zemích světa a v USA získal dvojitou platinovou desku RIAA. Úspěch odstartoval globální turné s více než 150 koncerty v Severní Americe, Evropě, Asii, Austrálii a Velké Británii, včetně festivalových pódií jako Coachella, Glastonbury, Lollapalooza, Fuji Rock a Montreux Jazz Festival.
Vstupenky v ceně od 1 700 Kč budou v prodeji od 25. září od 10:00 hodin v obvyklých předprodejích.