Kanye West na chuchelském závodišti v Praze nakonec nevystoupí

Koncert byl naplánovaný na 25. července. Členové vedení Prahy za Piráty už dříve uvedli, že s pořádáním koncertu nesouhlasí. Kritiku vyvolávaly dřívější antisemitské výroky hudebníka, za které se letos omluvil. Na zrušení koncertu upozornil server PrahaIN.cz.
„Můžu potvrdit pouze to, že v Chuchle Areně se ten koncert konat nebude a my jsme s pořadatelem ukončili spolupráci,“ řekla Rambová. Koncert měla organizovat firma Hugo Productions. Důvody zrušení Rambová nesdělila. Zakladatelem společnosti je Hugo Varga, který na Slovensku organizoval festival Rubicon, na kterém měl vystoupit rapper Ye loni v červenci, festival byl ale zrušen.
|
Krajně znepokojivé. Židovské obce jsou proti koncertu Kanyeho Westa v Praze
Letos měl Ye vystoupit ve Francii či v Polsku, žádný z koncertů se ale neuskutečnil. Minulý rok se objevily úvahy, že by mohl mít koncert i v Praze, což kritizovali aktivisté i někteří pražští radní. „Pro vystoupení Kanye Westa nemá Praha místo. Tečka. Nesmíme dovolit, aby byla kultura zneužita k propagaci nenávistných ideologií, a uspořádání koncertu na území města důrazně odmítáme. Podobně postupovali v zahraničí, naposledy v Polsku,“ uvedl už dříve primátorův náměstek Jaromír Beránek (Piráti).
Loni měl hudebník vystoupit na festivalu na Slovensku, organizátoři ale devět dnů před naplánovaným začátkem jeho účast zrušili. Krok zdůvodnili mimo jiné blíže neupřesněnými nepředvídatelnými okolnostmi. Proti původně ohlášené slovenské show rapera Ye vznikla petice. Její autoři označili hudebníka za jednoho z nejznámějších antisemitů, který kromě jiného velebí nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Podobná výzva vznikla i v Česku kvůli informacím, že by Ye mohl vystoupit místo na Slovensku v Praze. Konání koncertu ale tehdy nikdo nepotvrdil.
|
Kanye West přece jen v Praze? Koncert kontroverzního rapera plánují v Chuchli
Americký raper se letos koncem ledna veřejně omluvil za svá předchozí antisemitská vyjádření. Přiřkl je nediagnostikovanému poranění mozku a problémům s duševním zdravím. Ye omluvu s titulkem „Těm, kterým jsem ublížil“, zveřejnil formou celostránkové reklamy v deníku The Wall Street Journal. „Nejsem nacista ani antisemita. Miluji Židy,“ napsal Ye v lednové omluvě, kterou v plném znění sdílel deník The Guardian.