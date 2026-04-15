Náprava si vyžádá čas, uznal kritizovaný raper Ye. Odložil koncert ve Francii

  17:40
Americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, odkládá koncert ve francouzském Marseille v době, kdy čelí kritice za dřívější oslavování nacismu a antisemitské výroky. Osmačtyřicetiletý hudebník, který měl 11. června vystoupit na stadionu Stade Vélodrome, to ve čtvrtek oznámil na sociální síti X.
Kanye West na setkání s Donaldem Trumpem v Oválné pracovně Bílého domu...

Kanye West na setkání s Donaldem Trumpem v Oválné pracovně Bílého domu (Washington, 11. října 2018) | foto: AP

O zrušení koncertu usiloval francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez. Starosta Marseille Benoît Payan v březnu uvedl, že rapperova hudební show ve městě není vítána. Píše o tom agentura Reuters.

„Vím, že porozumět mému odhodlání věci napravit si vyžádá čas. Přijímám plnou odpovědnost za to, co mi náleží, ale nechci do toho zatahovat své fanoušky,“ napsal Ye v příspěvku.

Nuňezova kancelář podle AFP předtím uvedla, že ministr vnitra je „velmi odhodlaný“ znemožnit rapperovi koncertovat ve Francii a že za tím účelem zkoumá všechny možnosti. Podle listu Le Monde o zákazu koncertu Nuňez diskutoval s prefektem regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur Jacquesem Witkowskim a starostou Marseille Payanem při návštěvě Marseille minulý týden.

„Odmítám, aby se Marseille stala výkladní skříní pro ty, kdo šíří nenávist a bezostyšný nacismus. Kanye West není na Stade Vélodrome vítán,“ uvedl v březnu Payan.

Britská vláda minulý týden americkému rapperovi zamítla elektronické cestovní povolení pro vstup do země (ETA). Úřady podle britského ministerstva vnitra jeho žádost odmítly s tím, že by jeho přítomnost nebyla prospěšná veřejnému blahu. Ye měl vystoupit na letošním festivalu Wireless v Londýně.

Austrálie rapperovi loni v červenci odepřela vstup do země poté, co vydal píseň propagující nacismus s názvem Heil Hitler. Hudební umělec rovněž na svých webových stránkách prodával trika se svastikou.

Ye se v lednu veřejně omluvil za své předchozí antisemitské výroky a vyjadřování obdivu vůči vůdci nacistického Německa Adolfu Hitlerovi. Přiřkl je nediagnostikovanému poranění mozku a problémům s duševním zdravím. Omluvu s titulkem „Těm, kterým jsem ublížil“ zveřejnil formou celostránkové reklamy v deníku The Wall Street Journal.

Mňága a žďorp si odnesla cenu za skupinu roku

Koukněte na ty blbečky, jak se radují, smál se Petr Fiala s Andělem v náručí

Kapela Mňága a Žďorp přichází na slavnostní předávání cen Anděl za rok 2025....

Skupinou roku se na letošních cenách Anděl stala Mňága a Žďorp. Jedinečný úkaz, který už mnoho let brázdí česká koncertní pódia a má svou jedinečnou poetiku a také humor. Rozhovor bezprostředně po...

Anděly mají Prokop, Vytisková či Mňága, rapeři „vyfakovali“ Klempíře i další

Klára Vytisková na udílení cen Anděl 2025 na pražském Výstavišti (11. dubna...

Na pražském Výstavišti se udílely hudební ceny Anděl za rok 2025. Dvě sošky získal Michal Prokop, uspěla raperská dvojice James Cole & Idea či seskupení Gufrau, Victor Kal a Rohony. Objevem roku se...

Sklář Janecký se pochlubil fotkou s DiCapriem. Bylo mi ctí, dodal

První snímek z natáčení filmu What Happens at Night s herci Leorardem DiCapriem...

Americká herecká superhvězda Leonardo DiCaprio aktuálně v Česku natáčí s renomovaným režisérem Martinem Scorsesem thriller What Happens at Night. Pauzu mezi natáčením využil k procházce na Malé...

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, kdo se vrátil a kdy sledovat nové díly

Chicas z Asia Expressu vypadly, teď se ale vrací!

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Cílem účastníků je projet Laos, Kambodžu a Thajsko za jeden dolar denně. Která z devíti dvojic zůstává v soutěži...

Zemřel Mario Adorf, představitel padoucha Santera, který zastřelil Vinnetouovu Nšo-či

Mario Adorf (Berlín, 12. února 2019)

Ve věku 95 let zemřel jeden z nejvýznamnějších německých herců Mario Adorf. Hrál otce v Plechovém bubínku či padoucha Fredericka Santera ve Vinnetouovi. S odvoláním na hercova manažera Michaela...

Jsou to dvě piva měsíčně. Zrušení poplatků je populismus, vzkazují herci a režiséři

Ministr kultury za Motoristy sobě Oto Klempíř na jednání vlády. V ruce drží...

Absurdní. Dejte raději peníze do zdravotnictví. Proč neplatit dobrovolně i daně? To je pouze část ohlasů, jimiž zástupci kulturní sféry reagují na zrušení koncesionářských poplatků, jež zamýšlí...

15. dubna 2026  15:55

Jako by dálniční známky platili lidé bez aut, komentuje rušení poplatků Zelenka

Premium
Petr Zelenka je český dramatik, scenárista a režisér

V novém nastavení by ve svých daních platili provoz ČT i lidé, kteří k jejímu vysílání nemají přístup. Stejně jako kdyby se zrušily dálniční známky a náklady v daních zaplatili i lidé, kteří auto...

15. dubna 2026  14:26

Koho táhne true crime? A proč právě ženy? Odpověď nabízí raná výchova i biologie

Premium
Masový vrah Charles Manson v doprovodu policistů cestou k soudu 3. prosince...

Co by to bylo za televizní stanici bez vlastní kriminálky? Co by to bylo za knihovnu bez krvavé detektivky? Násilí, krev i vraždy jsou motivy, které lidskou společnost odedávna děsí, ale zároveň...

15. dubna 2026

Picasso za pár tisíc. Muž v tombole vyhrál obraz v hodnotě 25 milionů korun

Picassův obraz Hlava ženy prodaný v dobročinné tombole (14. dubna 2026)

Když kultura pomáhá. Tak lze nazvat pařížskou dobročinnou akci, v níž zájemci mohli koupí lístku do tomboly přispět na léčbu Alzheimerovy choroby. Charitativní loterie již potřetí prodala některý z...

15. dubna 2026  11:43

Televize Barrandov míří do konkurzu, vysílání ale nekončí

Logo TV Barrandov

Společnost Barrandov televizní studio (BTS), která provozuje Televizi Barrandov, zamíří v tomto týdnu do konkurzu. Nepodařilo se jí uskutečnit reorganizaci, kterou jí soud povolil v létě 2024....

15. dubna 2026  11:41

Už ne pan Grey, ale Aragorn. Jamie Dornan nahradí Vigga Mortensena v Pánu prstenů

Představitelé Aragorna z trilogie Pán prstenů, Jamie Dornan a ve výřezu Viggo...

Připravované pokračování Pán prstenů pro svůj prequel Hon na Gluma ulovilo další zvučné jméno. V roli tajemného hraničáře a budoucího krále ze světa Středozemě se objeví britský herec Jamie Dornan....

15. dubna 2026  11:05

Čaroděj ze země Oz na ledě míří do Česka. Velkolepá show v listopadu objede 10 měst

Muzikál Čaroděj ze země Oz přiveze v listopadu do Česka legendární příběh a...

Do České republiky v listopadu dorazí jeden z nejoblíbenějších amerických muzikálů na ledě Čaroděj ze země Oz. Legendární příběh inspirovaný knihou Lymana Franka Bauma tentokrát ožije v dechberoucím...

15. dubna 2026  10:45

Zlo dnes prosakuje čím dál silněji, přemítá kytarový virtuos Michal Pavlíček

Premium
Kytarista Michal Pavlíček

Kytarista a skladatel Michal Pavlíček nedávno oslavil 70. narozeniny, odehrál dva koncerty v O2 universu a vydal nové řadové album Na obzoru. Zčásti instrumentální, zčásti zpívané, což jsou, jak sám...

15. dubna 2026

RECENZE: Neboj, dýchej, čaruj. Jaký byl David Stypka bez posmrtné svatozáře

65 %
Z plakátu filmu Neboj, dýchej, čaruj

Vzpomínkové dokumentární portréty svádějí k ilustraci úsloví „o mrtvých jen dobře“, ale to naštěstí není případ novinky kin Neboj, dýchej, čaruj, věnované osobitému muzikantovi Davidu Stypkovi.

15. dubna 2026  8:54

Mezi českými umělci boduje Koťátková. V aukčních i výstavních síních vládne Bolf

Eva Koťátková, Přesazená, od 3 500 Kč, k dostání na 100ks

Česko zná sto svých nejvýraznějších umělců na tuzemském výtvarném poli. Odborníci v rámci dvanáctého ročníku prestižního J&T Banka Art Index sestavili žebříček umělců, kterým již po sedmé vládne Eva...

14. dubna 2026  16:58

RECENZE: Tak vtipný film tu dlouho nebyl. Neskutečné, co o lidech sdělí jedna Slepice

75 % Premium
Z filmu Slepice

Kam se hrabou všechny hollywoodské hvězdy na jednu obyčejnou kvočnu z neobyčejné tragikomedie Slepice, za kterou si režisér György Pálfi přivezl uznání z festivalu v Torontu. Tak originální, vtipný a...

14. dubna 2026

Proti sloučení hollywoodských studií brojí tisíc tvůrců včetně Phoenixe a Finchera

ilustrační snímek

Neuplynuly ani tři roky od stávky herců a scenáristů, jež na několik měsíců ochromila ve Spojených státech filmový průmysl, a na světě je další hlasitý nesouhlas. Důvodem je plánované převzetí studia...

14. dubna 2026  12:52

