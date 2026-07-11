Fanoušci přišli na koncert v rámci festivalu British Summer Time (BST) nejen s umělou pleší, ale často také v oblecích, s černými pilotskými brýlemi a nalepenými kozími bradkami, tedy ve stylu, který je pro 45letého hudebníka typický.“Překonáváme rekordy, tvoříme historii,“ řekl Pitbull při přebírání certifikátu Guinnessovy knihy rekordů. „Děkuji Londýnu, děkuji fanouškům, děkuji Hyde Parku a děkuji všem plešounům,“ dodal.
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Pitbull byl prvním, kdo se o tento rekord pokusil v rámci oficiální kontroly Guinnessovy knihy rekordů, takže neexistoval žádný předchozí záznam, který by bylo třeba překonat.V posledních letech se stalo mezi fanoušky zpěváka módou chodit na jeho koncerty převlečení právě za něj. „Myslím, že jsem si tu pleš nasadila moc brzy.
Teď už ji nemůžu sundat, protože bych si zničila účes i make-up,“ řekla jednadvacetiletá studentka Connie McGovernová. Její starší sestra Ella uvedla, že je ráda, že může být součástí něčeho výjimečného. „Dnes se zapíšeme do historie,“ dodala.
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Pitbull nabídl pražským fanouškům vlastní hity i rockové vykopávky
Pitbull, vlastním jménem Armando Christian Pérez, patří mezi nejúspěšnější americké interprety popu a hip hopu. Mezi jeho nejznámější hity patří skladby Fireball, Timber, Time of Our Lives nebo On the Floor.