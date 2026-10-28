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Drogy jsou špatné, ale v mém případě účel měly. Kato o životě i rapu nejen v Chaozzu

Radka Červinková
  17:00

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Adam Svatoš | foto: NeverEnough

Rapper a básník. Bez přemíry vulgarit a jiných na první signální útočících berliček dokáže vyprávět příběh syrově tak jako nikdo jiný. To je Kato, civilním jménem Adam Svatoš, legenda hiphopové kultury v Čechách. Na pódiu se z nesmělého muže stává tím, kdo ovládne prostor. Je si toho vědom, stejně jako svého vlivu na mladší generace.

Počítá s vlastní odpovědností za to, co říká skrze svou tvorbu. V tomhle mu není po chuti současná rapová scéna, ale i on připouští, že byly doby, kdy sám mluvil o tom, co v realitě nepoznal. Pak však prožil zlom. Po úspěchu s první kapelou Chaozz přišel propad na dno, ztráta identity by se tomu nejspíš řeklo. A k resetu osobnosti přispěla i drogová zkušenost.

Přemýšlím, odkud vede v té pavučině vlivů jedna zásadní nitka, která formuje dnešní rapovou legendu tak, že si už ve svých sotva čtrnácti letech začala podmaňovat naši hudební scénu.
To nevím, ale možná hrála důležitou roli moje učitelka češtiny na základce. Byla to jistá paní Markvartová, kterou jsem měl rád. A díky ní mám tolik rád i český jazyk. Mohl by to být jeden z formujících elementů, poněvadž člověka formuje všechno, co se mu děje.

Každý je občas se zákonem na hraně. V téhle demokracii jsou zákony psané podle vzoru dokonalého člověka. Ten ale vlastně neexistuje a každý z nás se někdy téhle šabloně vymyká. Já nejsem výjimka. Možná jsem se občas vymykal trošku víc.

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