Počítá s vlastní odpovědností za to, co říká skrze svou tvorbu. V tomhle mu není po chuti současná rapová scéna, ale i on připouští, že byly doby, kdy sám mluvil o tom, co v realitě nepoznal. Pak však prožil zlom. Po úspěchu s první kapelou Chaozz přišel propad na dno, ztráta identity by se tomu nejspíš řeklo. A k resetu osobnosti přispěla i drogová zkušenost.
Přemýšlím, odkud vede v té pavučině vlivů jedna zásadní nitka, která formuje dnešní rapovou legendu tak, že si už ve svých sotva čtrnácti letech začala podmaňovat naši hudební scénu.
To nevím, ale možná hrála důležitou roli moje učitelka češtiny na základce. Byla to jistá paní Markvartová, kterou jsem měl rád. A díky ní mám tolik rád i český jazyk. Mohl by to být jeden z formujících elementů, poněvadž člověka formuje všechno, co se mu děje.
Každý je občas se zákonem na hraně. V téhle demokracii jsou zákony psané podle vzoru dokonalého člověka. Ten ale vlastně neexistuje a každý z nás se někdy téhle šabloně vymyká. Já nejsem výjimka. Možná jsem se občas vymykal trošku víc.