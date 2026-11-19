Podle oznámení pražské O2 areny raper původně vypsal dva termíny, které navíc nepropagoval v klasických médiích – fanouškům je oznámil jen prostřednictvím své instagramové skupiny. Když vstupenky na oba večery obratem zmizely, přidal třetí koncert, o který byl stejně rychlý zájem.
Nechtěl pracovat od sedmi do tří
Za pseudonymem PTK stojí Patrik Aišman pocházející z Chebu. Svou tvorbu začal nahrávat na YouTube v roce 2015, kdy mezi jeho první skladby patřila například píseň Do konce zásob. Původně přitom o hudbě neuvažoval jako o obživě, postupně v ní ale uviděl cestu k samostatnosti.
„Cítil jsem, že mám talent a nechtěl jsem svůj potenciál zahodit prací jinde každý den od sedmi do tří,“ uvedl v rozhovoru pro Chebský deník.
Hudbou se začal živit zhruba o dva roky později, kdy rozjel koncertování a vedle rapu založil také vlastní módní značku ICEDOUT. Výrazný průlom v jeho kariéře představovaly skladby ze série Nevezmu tě z klubu domů, uvádí deník Expres.cz.
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Kdo je PTK? Kluk z Chebu nechtěl chodit do práce od sedmi do tří, dnes vyprodává tři O2 arény
Rapová vlna v největší české hale
PTK neplní stránky společenských časopisů a nevystupuje v televizních show, přesto v oficiálních prodejních a streamovacích žebříčcích patří k nejúspěšnějším domácím interpretům. Jeho alba se pravidelně drží v první pětici hitparády ČNS IFPI, deska Karakoram mu vynesla nominaci na Cenu Anděl v kategorii Rap a společné album Painkillers (overdose edition) s raperem Yzomandiasem se stalo druhým nejprodávanějším albem roku 2025 v Česku (hned za Viktorem Sheenem).
Trojnásobné vyprodání O2 areny během jediného dne tak potvrzuje trend posledních let, kdy největší tuzemskou halu dokážou opakovaně zaplnit především hvězdy domácí rapové scény – v minulosti se to povedlo například Viktoru Sheenovi, Calinovi, Ektorovi nebo právě Yzomandiasovi.