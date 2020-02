Angažovaní rockeři Rage Against The Machine se vracejí, zahrají i v Praze

Naposledy spolu Rage Against The Machine, kteří jsou známí také pod zkratkou RATM, vystupovali v roce 2011. Překvapivý návrat oznámili v tichosti v listopadu loňského roku, když vyšlo najevo, že letos na jaře zahrají na několika amerických festivalech. Mimo jiné bude skupina propojující rock s rapem a dalšími vlivy jednou z hlavních hvězd monstrózního festivalu Coachella, který se koná po dva dubnové víkendy v Kalifornii.

V posledních letech se frontman Zack de la Rocha věnoval sólovým aktivitám, zatímco tři zbývající členové – kytarista Tom Morello, baskytarista Tim Commerford a bubeník Brad Wilk – hráli v superskupině Prophets Of Rage. Případné znovuobnovení původní sestavy hudebníci v rozhovorech vylučovali.



„Rage Against The Machine v současnosti neexistují. K textaři a zpěvákovi Zackovi de la Rochovovi ale cítíme velkou lásku, úctu a respekt,“ nechal se v roce 2016 slyšet Tom Morello. Loni na jaře v rádiové show hardDrive uvedl, že se v kapele neděje nic nového.



Politická poselství

Skupina vznikla v Los Angeles v roce 1991 a od počátku svého působení se hlásila k levicovému politickému přesvědčení, které se promítalo i do jejích textů. Její název v češtině znamená Hněv proti stroji, přičemž stroj představuje politický systém.



Rychle rostoucí popularitu formace zapříčinila také originální směsice žánrů, které RATM ve svých písních kombinovali. Rockové základy obohacovali o rap, metal nebo funk. Bezejmenné debutové album z roku 1992 se dočkalo nadšeného ohlasu kritiky i fanoušků. Magazín Rolling Stone ho v roce 2003 zařadil na seznam Top 500 nejlepších alb všech dob. Singl Killing In The Name zvítězil v britské hitparádě.



Respekt si ultralevicoví rockeři pro svůj naléhavý a energický projev brzy získali i na koncertních pódiích. V devadesátých letech patřili k ozdobám největších festivalů. V Praze se poprvé představili v roce 1994 na stadionu v Edenu.



Komerčního vrcholu dosáhli s alby Evil Empire z roku 1996 a o tři roky později vydaným The Battle Of Los Angeles. Obě desky se probojovaly až na čelo amerického albového žebříčku. Žádnou další autorskou tvorbu však od té doby nenahráli.



V roce 2000 se s fanoušky rozloučili deskou předělávek slavných rockových skladeb nazvanou Renegades. Po svém tehdy přistoupili k písním Bruce Springsteena, The Rolling Stones nebo Boba Dylana.



Zpět na pódiích

Po sedmileté pauze, během které se de la Rocha věnoval sólovým projektům a zbylá trojice hrála v Audioslave po boku Chrise Cornella ze skupiny Soundgarden, se držitelé dvou Grammy na pódia poprvé vrátili v roce 2007. Tehdy vyrazili na comebackové turné a ukázali se i na velkých rockových festivalech, jako jsou Lollapalooza, Nova Rock, Rock am Ring nebo Rock in Park.



Od roku 2011 však fanoušci na další možnost vidět kultovní kapelu devadesátých let čekali.

V České republice se Rage Against The Machine dočkáme 8. září v pražské O2 areně. Spolu s nimi přijede americké hiphopové duo Run The Jewels.