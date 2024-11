Zimní příběh už Zagorová nazpívat nestihla. Přesto ji tam uslyšíte, říká Radůza

A žili šťastně až do smrti... je vánoční album, zároveň to úplně tradiční vánoční album není. Pracovala jste na něm od počátku s vědomím, že bude koncipováno vánočně?

Cíleně jsem chtěla natočit desku vánočních písniček, už je to vlastně moje druhá autorská tohoto typu. Chtěla jsem si udělat radost a vánoční náladu. Vánoce obecně mám hodně ráda, ale mám s nimi spojenou jednu hodně smutnou vzpomínku. Moji maminku odvezla od štědrovečerní večeře sanitka do nemocnice, odkud se už nevrátila. Zároveň se ale maminka narodila týden před Vánoci a babička si ji domů přinesla na Štědrý den. Takže ona 24. prosince přišla i odešla, čili je to takové symbolické. Proto je tam v jedné písničce vzpomínka na to, jak maminka schovala dárek tak důkladně, že jsme ho našli až za osm let. V textech jsou moje vzpomínky, zároveň hodně českých tradic, a to i v hudební rovině.