Zpíváte od pěti let. Předpokládám, že jste byla akční dítě, co se nikde nestydělo?

To je pravda, myslím, že jsem rodičům dala zabrat. Byla jsem neustále v pohybu. To mi do jisté míry zůstalo, mám pocit, že jsem stále někde v běhu. Jen jako dítě jsem se nijak nehodnotila, to bohužel s věkem mizí.