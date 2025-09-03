Radiohead oznámili po sedmi letech turné. Zahrají v pěti evropských zemích

  18:58
Britská rocková kapela Radiohead oznámila své první turné po sedmi letech. Letos v listopadu a v prosinci odehraje několik koncertů po celé Evropě. Naposledy hráli naživo v roce 2018.
Radiohead | foto: Primavera Sound

Vstupenky budou k dispozici pouze po registraci na webu radiohead.com. Registrace spustí v pátek 5. září a potrvá do neděle 7. září.

Bubeník Philip Selway ve středu v příspěvku potvrdil, že se loni dali znovu dohromady. „Loni jsme se sešli, abychom si jen tak pro zábavu zahráli. Znovu se spojit s hudební identitou bylo po sedmileté pauze opravdu příjemné,“ napsala skupina na svém Facebooku.

„Přimělo nás to odehrát několik koncertů, takže doufáme, že se na některý z nich dostanete,“ dodali.

Plánované koncerty:

4., 5., 7. a 8. listopadu – Movistar Arena, Madrid, Španělsko

14., 15., 17. a 18. listopadu – Unipol Arena, Bologna, Itálie

21., 22., 24. a 25. listopadu – The O2, Londýn, Velká Británie

1., 2., 4. a 5. prosince – Royal Arena, Kodaň, Dánsko

8., 9., 11. a 12. prosince – Uber Arena, Berlín, Německo

