Radiohead oznámili po sedmi letech turné. Zahrají v pěti evropských zemích

Vstupenky budou k dispozici pouze po registraci na webu radiohead.com. Registrace spustí v pátek 5. září a potrvá do neděle 7. září.
Bubeník Philip Selway ve středu v příspěvku potvrdil, že se loni dali znovu dohromady. „Loni jsme se sešli, abychom si jen tak pro zábavu zahráli. Znovu se spojit s hudební identitou bylo po sedmileté pauze opravdu příjemné,“ napsala skupina na svém Facebooku.
„Přimělo nás to odehrát několik koncertů, takže doufáme, že se na některý z nich dostanete,“ dodali.
Plánované koncerty:
4., 5., 7. a 8. listopadu – Movistar Arena, Madrid, Španělsko
14., 15., 17. a 18. listopadu – Unipol Arena, Bologna, Itálie
21., 22., 24. a 25. listopadu – The O2, Londýn, Velká Británie
1., 2., 4. a 5. prosince – Royal Arena, Kodaň, Dánsko
8., 9., 11. a 12. prosince – Uber Arena, Berlín, Německo