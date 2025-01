Z Gotta jsem byl vyklepaný. Takového profíka už jsem nepotkal, vzpomíná Banga

Rozhovor vznikal v době, kdy byl nově několik týdnů na Youtube k vidění videoklip k písni My se prostě milujem, ve které Banga, známý dříve z uskupení Gipsy.cz, zpívá nejen o své ženě, ale také nevyžádaných radách do života, které si čas od času od svého okolí vyslechne každý z nás.

Byl tu ale někdo, od koho naopak jako začínající interpret rady vítal a kdo ho prvními roky v showbyznyse provedl z pozice zkušenějšího?

„Přiznám se, že pro mě tady moc vzorů nebylo, od kterých bych se učil. Já jsem víc vzhlížel k zahraniční scéně a hvězdám typu Michaela Jacksona nebo Jamese Browna. Ti pro mě byli inspirací. Samozřejmě jsem tu ale potkal i spoustu zajímavých lidí, kteří mi ukázali, jak to tady funguje a sehráli na mé cestě velmi důležitou roli. Ať už to byl Milan Herman, bývalý ředitel BMG, pod kterým jsem vydával pět let, nebo Milan Pešík, který nás jako Gipsy.cz měl pod křídly jako producent,“ vzpomíná.

Učit se však Banga mohl později i od těch nejpovolanějších: Karla Gotta nebo Hany Zagorové, pro které složil písně. „Bylo to strašně náročný. Do teď si pamatuju, jak si mě pan Gott pozval k sobě na Bertramku a já byl celý úplně vyklepaný. A on se mě do toho ještě zeptal, jak to má zazpívat. Mě! Přece nebudu říkat Mistrovi, jak to pojmout... On ale trval na tom, že je to má píseň a já mu mám říct, jak má znít. Tak jsem mu popsal, že ho vnímám trochu jako českého Toma Jonese a že by bylo fajn to tak pojmout,“ vypráví.

Současný hip hop mě už netáhne

„Přišlo mi to legrační, strašně jsem se bál mu něco poradit... On byl ale opravdu neuvěřitelný pokorný. Takhle se pozná skutečný profík... takového jsem už od té doby nepotkal. I paní Zagorová – oni měli něco, co té scéně dnes trochu chybí – obrovskou pracovitost. Ne, že by snad dnes interpreti nebyli pracovití, ale přistupují k té práci jinak,“ dodává.

A jak Banga vnímá současný hip hop a rap, který se výrazně liší od toho, kterým se před lety proslavil on? „Přiznám se, že jak zněl hip hop za nás, tak se mi líbil. Ta změna byl i jeden z důvodů, proč jsem tu scénu opustil. Já najednou cítil, jak celá začíná spadat do mainstreamu a odtušil jsem, že když se do něčeho začne vkládat tak velká masa peněz jako do hip hopu, zničí ji to. Anebo minimálně změní. A já si ji chtěl pamatovat ze svých dob, kdy to nebylo o penězích a my opravdu byli jen fanoušci té subkultury,“ vysvětluje.

A co by poradil mladým začínajícím umělcům? „Hlavně nebýt naivní, rozumět tomu, jak malý rybníček to tady je a že některé věci nějak fungují už velmi dlouho a nadále tak fungovat budou. Je to úplně jiné než třeba v Americe. To je země úplně jiných možností, co se týče hudby. Na druhou stranu – je to taky země s neuvěřitelnou konkurencí. Třeba já bych do Ameriky se svou hudbou nikdy nešel, protože vím, že v té hromadě talentů, bych se úplně ztratil,“ odpovídá.

V rozhovoru se od Radka Bangy dál dozvíte, jak se projevuje jeho tvrdohlavost a vznětlivost nebo jestli si s sebou přes dvacet let na scéně nese nějaké věrné fanoušky. Prozradil také, proč není fanouškem Taylor Swift a v čem dnes spočívá role hudebního producenta, které se také věnuje. Řeč přišla i na zodpovědnost influencerů na sociálních sítích nebo to, proč mu v mládí říkali žižkovský filozof.