V klasice jsme slavní stovky let. Jen to neumíme využít, říká hornista Baborák

Baborák už přes deset let působí na volné noze, ať už jako sólista, nebo dirigent a vedoucí několika ansámblů, které založil. Snaží se proto pomáhat i upozornit na problémy hudebníků v podobné situaci. „Doufám, že covid přispěje k tomu, že s novým ministrem kultury budeme moci debatovat o statutu umělce,“ poznamenává virtuos, jenž v pátek pokřtil nové CD s hudbou Ástora Piazzolly a v pondělí vystoupí v Rudolfinu na benefičním koncertu Českého rozhlasu pro Ukrajinu.

Koncertní život sice běží, nicméně i divákovi je zřejmé, že není jako dřív. Co se nejvíc změnilo z pohledu hudebníka na volné noze? Změnilo se hodně, celý hudební kolotoč, kdy se pořád někam lítalo, se zastavil. Hlavně dlouhodobější plánování do destinací, jako je Japonsko nebo Jižní Amerika, v podstatě přestalo existovat. Vše se přesouvá na další roky, protože lokální pořadatelé nevědí, jak se situací naložit. Raději plánují v nejlepším případě až na přespříští rok. Koncerty jsou tak soustředěny do Česka a blízkého okolí, což znamená, že práce je poměrně hodně, ale příjmy jsou nižší. To je paradox, protože za lockdownů jsme si přáli, aby se hrálo. To se naplnilo, ovšem finančně jde o změnu k horšímu.

Cožpak ve světě nechybí organizátorům i publiku pestřejší nabídka? Před časem mi v Salcburku, který žije hudbou, Mozartem a festivaly se tam konají skoro nepřetržitě, jeden z tamních předních manažerů řekl, že už nemá posluchačům co nabídnout, že vyčerpal všechny umělce z Rakouska a okolí a že potřebuje mezinárodní kulturní výměnu, aby udržel atraktivitu. Ale to je zatím spíš výjimka.

Jeden z našich festivalů měl loni heslo, že Češi hrají po Čechy, my to zvládneme, podpoříme naše umělce. To je sice hezké heslo, jenže ho začali používat i jinde včetně Japonska. Tam jsem často koncertoval, a tak vím, že národní hrdost a víra ve vlastní tradice jsou tam velmi silné stejně jako pocit, že když bude nejhůř, stejně nikdo nepomůže a my to zvládneme sami.

Které období pandemie bylo pro vás nejhorší? Začátek lockdownů byl zvláštní, hodně lidí bylo paradoxně rádo, že si chvíli odpočinou, ale to rychle vystřídala nervozita, protože se nevědělo, jak dlouho vše potrvá. Nejhorší to asi bylo loni po prázdninách, když bylo zřejmé, že epidemie se zase vrací. Teď už si zvykám, snažím se na to nemyslet a dělám, co je možné.

Během roku jsem natočil pět cédéček, mezi nimi například nové aranže skladeb Ástora Piazzolly. S jeho hudbou jsem se poprvé blíž setkal asi před pěti lety a hned jsem v ní uslyšel virtuozitu a improvizační potenciál. A tak jsem oslovil skladatele a aranžéry a také sám jsem se pustil do úprav.

Nicméně i Piazzollu chcete hrát na koncertech. Podle mých zkušeností publikum chce slyšet živou hudbu, podle pořadatelů je ale mnohem nevyzpytatelnější než dřív. Máte stejný dojem? Pořadatelé skutečně pociťují nejistotu, mnozí abonenti ruší abonentky, mají v šuplíku třeba i dva roky staré lístky nejen na koncerty, ale i do divadel. Někdo sice jde na posunutý termín, ale někdo ne. Jindy naopak nastane překvapení, kdy je prodáno pár desítek lístků a pak je plný sál. Třeba koncem minulého roku jsem měl koncert v Olomouci s tamní filharmonií, očekávali jsme malou návštěvnost, ale bylo to zrovna před jedním z vyhlášení vlády, a i když očekávané restrikce nebyly zavedeny, lidé přesto raději honem ještě šli na koncert.

Hornista a dirigent Radek Baborák Narodil se v Pardubicích roku 1976. Jako hornista vystupuje sólově s Vídeňskou filharmonií i Berlínskou filharmonií, u nichž spolupracuje s dirigenty, jako je Daniel Barenboim a Simon Rattle, hostuje na prestižních přehlídkách Mozartwoche Salzburg, Edinburgh Festival, Maggio Musicale Fiorentino a další. V dirigování je žákem Seiži Ozawy a též jeho asistentem u Mito Chamber Orchestra a stálým hostujícím dirigentem Yamagata Symphony Orchestra. V září 2021 se ujal funkce šéfdirigenta ZSO Mariánské Lázně. Je profesorem Barenboim-Said Akademie v Berlíně. Doma je mentorem stipendijního programu MenArt a stal se rovněž patronem projektu Showcase, do kterého se mohou hlásit mladí muzikanti, skladatelé i hudební projekty, jimž budou vyhrazeny tři dny v rámci letošní Dvořákovy Prahy.

Na pomoc kolegům na volné noze jste během pandemie inicioval finanční sbírky. Co bylo popudem? Zaznamenal jsem, že šéf Berlínských filharmoniků a německá ministryně kultury po dvou třech týdnech od začátku pandemie založili sbírku ve prospěch nezávislých umělců. Tu zastřešili a do ní přispívali orchestry i návštěvníci. Jejím mottem bylo, že si uvědomujeme, že kultura má mnoho odstínů. My jsme ti, kdo jsou doma, zatím nám běží plat, ale víme, že druhá část kultury, ta nezávislá, která je neméně důležitá, teď nemůže nic dělat. Proto chceme vyslat signál, že jsme na jedné lodi. Takže jsem čekal něco podobného i tady.

Velké orchestry začaly skutečně hrát charitativní koncerty, ale ve prospěch první linie, lékařů či sociálních služeb, proti čemuž se nedá nic namítat, ale přímo hudebníkům nic věnováno nebylo. Jsem samozřejmě rád, že já i někteří kolegové jsme se těchto televizních koncertů účastnili. Byl to jistý signál, že i naše státní příspěvkové organizace si uvědomují, že tu jsou kolegové, spolužáci či profesoři, kteří orchestrální hráče třeba vychovali, a teď nemají šanci vyžít.

Kolik se vybralo? Byly dvě vlny, v první to bylo kolem 1 320 000 korun od 403 donátorů a podpořeno bylo 123 muzikantů, ve druhém kole 304 dárců vybralo 670 500 korun, jimiž bylo podpořeno 33 umělců. Druhá sbírka měla jinou koncepci, snažil jsem se v ní zareagovat na to, že se zapomnělo na matky s dětmi na mateřské dovolené, které neměly nárok na podporu.

Jak výši vybrané sumy ovlivnil fakt, že vás podpořil světoznámý dirigent Daniel Barenboim, s nímž se roky dobře znáte?

Důvěry, kterou mi dal, si velice vážím. Když jsem pak volal jiným lidem, třeba váhali a ptali se, jak je sbírka transparentní. Já řekl, že je tak transparentní, že Daniel Barenboim neváhal a poslal takovou a takovou sumu, která stačila na podporu 28 muzikantů. Musím říct, že díky těmto sbírkám jsem se hodně dověděl o fungování nadací, o fundraisingu, že je to vše o euforii, ale i o marketingu, musíte i něco nabízet. Také jsem se moc naučil o lidských charakterech.

Sbírky ale nejde pořádat věčně. Jak je přeměnit na stabilní záchrannou síť pro hudebníky na volné noze, kteří na nejvyšší úrovni reprezentují náš stát a jimž z nějakého důvodu vypadnou příjmy? V Německu funguje tzv. Krankenkasse, pojišťovna, kde se musí všichni na volné noze registrovat, ale jsou i různé jiné systémy, každý má svá specifika. V Česku bychom měli pojmenovat naše specifikum. Myslím, že není nijak přehnané, aby nezávislý hudebník, který pracuje taky dost, ale na úplně jiné bázi, než jsou pevná angažmá, žádal od státu určitou dlouhodobou podporu.

Doufám, že covid přispěje k tomu, že s novým ministrem kultury budeme moci debatovat o statutu umělce, jaký mají třeba ve Francii, z něhož by plynula stabilní podpora pro určitý počet reprezentantů naší kultury. Kritérií by se určitě našlo dost, aby se odlišila skutečná kvalita od čistě „píárových“ kariér bez přesahu a trvalé hodnoty.

I tak si ale umím představit příspěvky některých diskutérů: Proč podporovat umělce, a ne kadeřnice, proč bych já měl ze svých daní platit něco, co si nechci koupit, a proč se vlastně neživíte něčím jiným? Co byste jim vzkázal? Už to beru s úsměvem, když byli hudebníci v různých diskusích odesíláni do odvětví, která jsou nepostradatelná, jako je výroba toaletního papíru nebo rakví. Ano, i lékaři či právníci budou vždy nepostradatelní. Ale třeba u hospodských se to tak zcela nepotvrdilo... Já umím dobře vařit, tak bych třeba mohl jít někam vařit, ale tohle za lockdownu taky najednou nešlo. Ale teď vážně, ten vzkaz. Na to, jak jsme malá země, tak máme posledních pár stovek let úžasnou hudební kulturu díky nadanosti českých skladatelů a muzikantů. Už od renesance jsme jednou z kulturních křižovatek. To je náš potenciál.

V klasické hudbě je i určitá záruka kontinuity. Na rozdíl od sportu. Byli jsme fenomenální hokejová velmoc, ale teď už nejsme. Jenže tak, jak jsme byli v době úspěchu v Naganu slavní v hokeji, tak jsme už stovky let slavní v klasice. Jenom se v porovnání třeba s Rakouskem neumíme tak prezentovat, prodat do světa.

Byla současná celková nejistota jedním z důvodů, proč jste přijal místo šéfdirigenta Západočeského symfonického orchestru v Mariánských Lázních, nebo jste o tom uvažoval už dřív? Vztah k tomuto městu a tělesu mám dlouhodobější, covid na to ani neměl vliv. Začal jsem dirigovat už před dvanácti lety, ale vždy jen jako host, toto byl pro mne další profesní krok, chtěl jsem mít i dlouhodobou zodpovědnost a šanci takříkajíc zhmotnit výsledky své práce.

Čím je mariánskolázeňský orchestr jedinečný? Spolu s tělesy v Karlových Varech a Teplicích patří k našim nejstarším orchestrům, vznikl před 200 lety. Tam, kde byly objeveny léčivé prameny, se totiž hned vytvořilo i kulturní centrum, kam jezdili i umělci a skladatelé. Dnes už sice lázně nejsou tím místem, kde se všichni důležití lidé jednou za rok setkají, ale orchestry tu tradici drží a je naším úkolem v ní pokračovat.

Máme krásný koncertní dům – Casino, lázeňský provoz, kolonádní koncerty, takže přirozená je tu kombinace klasického a populárního repertoáru. Čeká nás ovšem přemlouvání politiků, protože máme nejmenší rozpočet ze všech orchestrů, přitom produkujeme srovnatelný počet koncertů, a to v kvalitě, která se i díky pomoci spoluhráčů z mých ansámblů mohla zvednout.

Do lázní teď ale asi moc lidí nejezdí. Je fakt, že v zimním období jsou Mariánské Lázně během týdne tak trochu město duchů, ale pak přijde víkend, případně prodloužený víkend a lázně se okamžitě zaplní lidmi, kteří dřív možná jezdili k moři a teď místo toho míří do českých lázní třeba na wellness pobyty. A myslím si, že bychom se měli otevřít této klientele, prostě být lázněmi těla i ducha.

Prý se chcete pokusit o zápis tradice české hornové hry na seznam nehmotného dědictví UNESCO? Jaké jsou šance? Tradici tu založil hrabě Špork koncem 17. století, když vyslal své lovčí do Francie, aby se vyškolili ve hře na lovecké rohy a přivezli hudební nástroje pro jeho hony. A oni pak začali i vyučovat, v další generaci už tu byli významní hráči a pedagogové, kteří psali první školy hry na hornu a zkoušeli možnosti tohoto nástroje.

Tradice je nepřerušená, jde prostě o specialitu malého národa. Podobný zápis, vztahující se spíše k tradici loveckého rohu, se předloni podařil hornistům z Francie a Itálie. A tak si říkám, že když je za Česko na seznamu třeba Jízda králů, tak proč ne horna? Bohužel realizaci mého nápadu, jemuž měl napomoci koncertně-edukativní festival Horn Fest, pozastavil covid a starosti s tím spojené, takže musím počkat, až bude normálnější situace, a pak se do toho znovu pustím. Kdyby to vyšlo, byla by to skvělá propagace lesního rohu v Česku.