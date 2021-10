Klavíristka, skladatelka a zpěvačka. Co z toho jste teď nejvíc?

Nejvíc času mi zabere klavír, i když teď se to kvůli covidu začíná trochu měnit. Pořád se to ale točí hlavně kolem kláves a syntetizátoru. Původně jsem se věnovala hlavně klasické a popové hudbě, teď jsem začala experimentovat s dalšími žánry, hlavně se syntetickou hudbou. Ráda spojuju věci, které k sobě na první pohled moc nepasují.

Bohužel nemůžu hrát podle zápisu, to bych noty musela číst pusou. Ráchel Skleničková nevidomá zpěvačka, klavíristka a skladatelka