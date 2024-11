Zemřel hudebník Quincy Jones. Držiteli osmadvaceti cen Grammy bylo 91 let

„Dnes se musíme s plnými, ale zlomenými srdci podělit o zprávu, že náš otec a bratr Quincy Jones zemřel,“ uvedla v prohlášení hudebníkova rodina. „A přestože je to pro naši rodinu neuvěřitelná ztráta, oslavujeme skvělý život, který prožil, a víme, že už nikdy nebude nikdo jako on,“ dodala.

Quincy Delight Jones Jr. se narodil v roce 1933 v Chicagu a od dětství hrál na trubku a zpíval v gospelové skupině. Po střední škole získal stipendium na vyhlášené Berklee School of Music v Bostonu, později studoval kompozici v Paříži, kde pracoval také jako aranžér pro Jacquese Brela či Charlese Aznavoura.

Ještě předtím, než vstoupil na pole populární a filmové hudby, proslavil se Quincy Jones v 50. letech jako jazzový skladatel.

Jako producent v oblasti pop music zaznamenal svůj první velký úspěch se singlem It’s My Party (1963) mladé zpěvačky Lesley Goreové. Do popředí se ale dostal především díky třem albům, která produkoval pro zpěváka Michaela Jacksona, jmenovitě Off The Wall, Thriller a Bad. Album Thriller z roku 1982, kterého se podle některých zdrojů prodalo přes 110 milionů kusů, se stalo komerčně vůbec nejúspěšnějším v dějinách populární hudby.

Je také producentem charitativní písně We Are the World z roku 1985, kterou složili Michael Jackson a Lionel Richie. Známá je i jeho píseň Soul Bossa Nova z jeho alba Big Band Bossa Nova z roku 1962. Tato skladba se stala oficiální skladbou mistrovství světa ve fotbale 1998.

Jones také komponoval filmovou hudbu a celkem je podepsán pod více než třicítkou snímků, včetně Kaktusového květu režiséra Gena Sakse, westernu Mackenovo zlato, adaptace knihy Trumana Capoteho Chladnokrevně nebo V žáru noci Normana Jewisona. V roce 1968 se pak stal prvním Afroameričanem nominovaným na Oscara v kategorii nejlepší původní píseň. Jednalo se o skladbu The Eyes Of Love, napsanou pro snímek Banning.