Queenie odstartují letní turné Universum Živáááákem na Impulsu

Poslední krušné měsíce živé muzice prostě nepřály. Teď se ale muzikanti zkouší nadechnout, být svým fanouškům naživo a rozjíždí své letní šňůry.

Patří k nim i česká skupina, jíž se povedlo vyprodat hned dvakrát za sebou vysočanskou O 2 arenu a slyšela ji i anglická královna. Jmenuje se Queenie a v jejím repertoáru vévodí písničky Freddieho Mercuryho. Právě Queenie odstartují své letní turné Universum Živáááákem v Rádiu Impuls první den letošních prázdnin.

Tím, jak stárnou a odcházejí největší hvězdy populární hudby, vzniká prostor pro různé revivaly. Svým způsobem jsou to soutěže typu Tvoje tvář má známý hlas, ale existují i mnohé kapely, které se specializují na interpretaci repertoáru jediné hvězdy. Na rozdíl od běžného principu, že zpěvák nebo skupina chtějí do přejaté skladby dát něco nového, revivalové soubory se naopak snaží být co nejpodobnější původnímu vzoru.

V Čechách existuje něco kolem devadesáti takových revivalových kapel. Nejčastěji s věnují repertoáru Beatles, Elvise Presleyho nebo Kabátu. Nejbizarnější revivalová kapela se specializovala na skladby Těžkého Pokondra. Oba mládenci vystupovali na playback. Ale v naší vlasti máme i jinou ligu, ke které právě Queenie patří.

Queenie vznikli v roce 2006. Role Freddieho Mercuryho se v souboru ujal muzikálový herec Michael Kluch, známý z Landova muzikálu Touha. Má k Mercuryho roli ideální předpoklady – jako herec a tanečník dovede napodobit Mercuryho smysl pro exhibici, jako kvalitní profesionální zpěvák si troufne i na nejsložitější Freddieho party a navíc je zarytým queenovským fanouškem. Pro dosažení co největší autentičnosti spolupracuje kapela s bývalým Mercuryho komorníkem a garderobiérem Peterem Freestonem.

O revivalových skupinách se píše méně než o pop hvězdách a tak si málokdo uvědomí, že Queenie patří k vůbec nejžádanějším českým kapelám. Na svém kontě mají přes tisíc koncertů, několik vystoupení v televizi, hráli v úspěšném muzikálu Freddie a zorganizovali akci Queen Relived Show, na níž hrají se symfonickým orchestrem a několika hostujícími zpěváky. Právě tato show stále ještě čeká na svou premiéru v O 2 areně.

Queenie jsou známi i v zahraničí. Dvakrát byli headlinery pamětních koncertů Freddieho Mercuryho v Montreaux, přivítala je Barcelona i Stockholm. A řeč o královně Alžbětě už byla. Letos během léta se vydají na rozsáhlé letní turné Universum po republice. Kluby, velké koncertní arény, festivaly, covidové internetové show, televizní vystoupení… Existuje ještě něco, co Queenie ještě nezažili? Ano, rádiový živáááák! Ale i tohle se kapele splní. 1. července ve 20 hodin otevře letní klub Doupě plný skvělé živé muziky. Nalaďte Rádio Impuls a buďte při tom.