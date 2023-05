RECENZE: Queenie předvedli pražské O2 areně umění imitace

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Queen Sledovat interpreta Queenie

Část hudební veřejnosti se těžko smiřuje s faktem, že skupina, která postavila svou existenci na přehrávání převzatého repertoáru, může vyprodat O2 arenu. O Česku se někdy mluví jako o zemi revivalům zaslíbené, nebývá však obvyklé, aby formace tohoto typu pomýšlely na dobývání největších sálů.

Michael Kluch, zpěvák Queenie, se proti pojmu revival dlouhodobě vymezuje a v souvislosti s činností své kapely upřednostňuje označení tribute band. Možná je to pouze hra se slovy, v každém případě však souboru nelze upřít, že svou profesionalitou a ambicemi míří mnohem výš než drtivá většina obdobných projektů.

Snaha přiblížit se originálu

První ze dvou koncertů v O2 areně byl z hlediska výpravy více než jen důstojnou poctou rockové ikoně. Rozlehlé pódium díky svým výběžkům do různých směrů umožňovalo hudebníkům blízký kontakt s fanoušky. Také zásluhou světelných a laserových efektů či šlehajících plamenů šlo o divácky atraktivní podívanou.

Queenie se ve své prezentaci snaží co nejvěrněji přiblížit předloze. Nejenže od svých britských oblíbenců přejímají písně, ale napodobují je i vizáží, kostýmy, pohyby a gesty. V tomto ohledu je největší pozornost logicky upřena na Klucha, který ztvárňuje roli výstředního Freddieho Mercuryho.

Frontman se může při své nelehké úloze opřít o svoje pěvecké dovednosti. Také těžší party zvládá odzpívat v původních tóninách - byť za tu cenu, že jeho hlas ve vyšších polohách místy nevyznívá příjemně. V přestrojení za svůj idol se navíc viditelně cítí jako ryba ve vodě. Nedisponuje sice Mercuryho charismatem a schopností zpěvem přirozeně strhnout, zato mu nechybí nasazení a zápal pro věc.

Divák díky tomu vidí a slyší po technické stránce zdařilou imitaci. Tato preciznost dopomohla Queenie k úspěchu u nás i v zahraničí, má však také svou stinnou stránku, a to minimální vlastní vklad kapely. Jednotliví členové nepřinášejí novou uměleckou hodnotu, jen zprostředkovávají to, co vytvořil někdo jiný. Show Queen Relived lze vnímat také jako divadelní představení, v němž jsou muzikanti zároveň herci.

Vlažný úvod, silný závěr

Možná právě proto mělo vystoupení z hlediska přijetí obecenstvem spíše chladnější rozjezd. Jako by si přihlížející chvíli zvykali na tento netradiční model halového koncertu. Ani hity jako I Want To Break Free, Show Must Go On nebo Somebody To Love je nepřinutily k hlasitějším ovacím. Atmosféra v aréně pookřála až zhruba po hodině díky energickému bubenickému sólu, které diváky konečně dostalo do varu.

K nejzapamatovatelnějším momentům přes dvě hodiny trvajícího programu patřily písně se zpívajícími hosty. V první části večera se ke Kluchovi připojil Ondřej Ruml, který místo Davida Bowieho odzpíval Under Pressure, v té druhé se blýskla sólistka Národního divadla Petra Alvarez Šimková jako Montserrat Caballé v olympijské Barceloně.

Působivě vyzněla také balada Too Much Love Will Kill You – zpěvákovi se v ní totiž podařilo navodit dojem, že emotivní text pouze neinterpretuje, ale že ho prožívá na vlastní kůži. Právě tato esence uvěřitelnosti některým jiným položkám setlistu chyběla.

Queen Relived by Queenie 60 % O2 arena, Praha 18. května 2023

Jestliže část koncertu provázely rozpaky, rozhodně to neplatilo o závěrečném bloku. Kapele pomohlo zapojení sboru Maranatha Gospel Choir, které přineslo vítané oživení. K vrcholům setlistu proto patřila skladba Let Me Live a samozřejmě také následující Bohemian Rhapsody, která vynikla nejen svou nápaditou strukturou, ale i zásluhou vznášející se plošiny s Kluchem za klavírem.

Do přídavku si Queenie ponechali stadionové hity We Will Rock You, Don’t Stop Me Now a We Are The Champions. Na své si bohatě přišlo publikum mimo fanouškovské jádro, které možná právě v těchto chvílích pořízením videa pro sociální sítě naplnilo účel své návštěvy.

Program Queen Relived repertoárově obstál i u skalních příznivců, protože zahrnoval také masově méně známé songy. Objevila se v něm dokonce i Kluchova autorská skladba Let Me, která do setlistu přirozeně zapadla. Autentických emocí však nabídl až příliš málo na to, aby zůstal v paměti uchován jako výjimečný zážitek.