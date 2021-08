Po osmnáctí měsících se O2 arena otevře divákům trojkoncertem Queenie

Po roce a půl se největší česká hala O2 arena konečně dočkala. Díky podmínkám pro rozvolnění kultury, které vláda schválila na počátku tohoto týdne, bude možné uskutečnit koncerty pro plnou kapacitu diváků. Hned první zářijový víkend odstartuje velkolepě, koncertní megashow Queen Relived. Česká skupina Queenie, jež svou tvorbou vzdává hold legendární britské kapele, se na své fanoušky těší hned ve třech termínech: 3., 4. a 5. září.

Podle připravovaných vládních nařízení platných od 1. září bude umožněno pořadatelům kulturních akcí pustit do objektu plnou kapacitu diváků. Vstup je umožněn pro 3000 osob s potvrzením o očkování proti covid-19, s negativním testem či potvrzením o prodělané nemoci.

Zbylou kapacitu koncertu mohou doplnit návštěvníci očkovaní nebo s potvrzením o prodělané nemoci a případně i návštěvníci s testem, ale ti nesmějí tvořit více než 50 procent ze zbývající kapacity. Pro kulturní akce konané v O2 areně či O2 universu s několikatisícovou kapacitou diváků je to po více než 500 dnech odstávky významný posun.

„Jsme moc rádi, že k takovému uvolnění došlo a že můžeme při sportovních a kulturních akcích naplnit stoprocentní kapacitu hlediště a přivítáme diváky po dlouhých osmnácti měsících. Opatření mají řadu omezení a reálně to bude znamenat dvojí kontrolu před vstupem do areny a s tím i spojenou časovou náročnost. Nejprve se divák bude muset prokázat, zda splňuje jednu z daných hygienických podmínek, až poté bude následovat kontrola samotných vstupenek u turniketů.

Ovšem vzhledem k tomu, že dostupná čísla hovoří o více než padesátiprocentní proočkovanosti obyvatel České republiky, věříme, že se do daných limitů vejdeme a všichni držitelé vstupenek se do O2 areny bez potíží dostanou a my budeme moci pořádat i další akce, které nás v kalendáři čekají,“ říká Robert Schaffer, ředitel O2 areny a O2 universa.

Po roce a půl se O2 arena rozjede zostra: česká skupina Queenie představí svou megashow Queen Relived za desítky milionů korun, která snese srovnání s koncerty největších zahraničních hvězd. Výjimečná show s ohromnou výpravou se ponese v duchu oslav nedožitých 75. narozenin Freddieho Mercuryho, které připadají přímo na poslední termín trojkoncertu.

„Ani nedokážu vylíčit, jakou máme obrovskou radost, že se koncertů v O2 areně po roce a půl konečně dočkáme – my i naši fanoušci. Queen Relived byla od začátku plánovaná jako monstrózní show, která v českých podmínkách snese srovnání snad jen se show Leoše Mareše. Navíc dlouhý kulturní půst jí dodává úplně jiný rozměr. Slogan The Show Must Go On tímto nabývá nového významu. Jsme nadšení, že právě Queenie mohou být těmi, kdo O2 arenu znovu otevřou, a odstartují tak celou řadu úžasných akcí. Show musí pokračovat!“ zve na koncerty frontman Queenie Michael Kluch.

Diváci se mohou těšit nejen na nejslavnější hity Queen v původních aranžích i tóninách, ale také na nejmodernější technologie a světelnou a multimediální show. Velkoryse pojatou scénu ve zlato-černém dekoru navrhl uznávaný stage designer Martin Hruška, který se podílel například na podobě koncertů Karla Gotta, Leoše Mareše či Madonny. Součástí výpravy budou také pohyblivé části pódia, které se budou vznášet i nad publikem, obří obrazovky, pyrotechnika a další efekty.