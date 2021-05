Queenie během nucené koncertní pauzy vypilovali letní UNIVERSUM Tour

Queenie se postaví na pódium po téměř roční nucené pauze. Během července a srpna zavítají s UNIVERSUM Tour do třinácti českých měst (Boskovice, Brno, České Budějovice, Konopiště, Liberec, Loket, Mikulov, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Svojšice, Ústí nad Labem), kde promění amfiteátry, letní kina i sportovní areály ve své unikátní universum. Návštěvníci se mohou těšit na písně legendární skupiny Queen v precizním provedení, autentické kostýmy a vizuální show.

„Nebýt této přestávky, nejspíše bychom kompletní přípravu turné opět svěřili externímu promotérovi. Díky současné situaci jsme ale měli dostatek času, a proto jsme se vůbec poprvé zapojili do celkové organizace našich letních koncertů. Chtěli jsme, aby už samotný vstup do areálu byl pro fanoušky zážitkem. Aby měli pocit, že se náhle ocitli v trochu jiném světě. Tak neváhejte a nechte se vtáhnout do našeho universa,“ zve fanoušky frontman kapely Michael Kluch. Lístky jsou k mání na portálech GoOut, smsticket, Ticketmaster a Ticketportal.