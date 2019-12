Jako by Freddie nezemřel. Scéna koncertů Queen Relived bude velkolepá

Velkolepá show přenese návštěvníky zpět do nejlepších dob legendární britské kapely Queen v čele se zpěvákem Freddiem Mercurym. Toho ztvární zpěvák Michael Kluch. V divácích se prý pokusí vyvolat pocit, „jako by Freddie nikdy nezemřel.“

„Připravujeme pro tuto příležitost ve spolupráci se stage designerem Martinem Hruškou úplně novou scénu, půjde o megalomanskou show, budeme létat,“ prozradil Kluch, který si Mercuryho zahrál i v muzikálu Freddie, za což byl nominován na cenu Thálie.

Dramaturgie se podle zpěváka teprve rodí.„Mohu však prozradit, že chystáme věci, které naživo nikdy - ani v podání Queen - nezazněly. Chceme vrátit legendu zpět na pódium, a to s možnostmi a technologiemi 21. století. Věřím, že si to fanoušci užijí. Doufáme, že to pro ně bude nezapomenutelný zážitek,“ dodává.

Stage designer Martin Hruška se už od devadesátých let specializuje na tvorbu scén pro přední české a světové hvězdy. Pracoval s umělci, jako jsou Madonna, Nazareth, AC/DC, Leoš Mareš, Marpo nebo Lucie.

„Snažil jsem se vytvořit scénu, která bude hodna slavné hudbě skupiny Queen, ale zároveň při ní budou použity současné technologie. To znamená velkoryse pojatá scéna s protínajícími se moly skrz celou halu a vše bude ozdobené zlatem,“ říká Hruška.

VIDEO: Queenie

Součástí výpravných koncertů budou mnohé vizuální efekty. “Využijeme také pohyblivé prvky, v průběhu se bude větší část scény transformovat a navazovat tím na světelnou a video techniku,“ upřesňuje věhlasný tvůrce scény.