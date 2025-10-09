Pohltit Freddiem Mercurym. Výstava jeho předmětů nabídne nekompromisní zážitek

Výstava bude symbolicky uvedena u příležitosti 80. výročí narození Freddieho Mercuryho a místo konání Budapešť se váže k 40. výročí koncertu Queen v maďarské metropoli.
Součástí expozice bude více než tisíc předmětů, od pódiových kostýmů včetně bundy, v níž Freddie Mercury v roce 1973 v holandské televizi zpíval píseň Killer Queen, oblíbených bot, v nichž absolvoval koncert Live Aid, tričko, které si koupil v Budapešti, přes ručně psané texty písní, vlastní kresby až po nábytek z jeho domu Garden Lodge.
Rozsáhlá výstava by nevznikla nebýt nadšení Tomáše Hykla, celoživotního fanouška Queen z Olomouce. Na tiskové konferenci k akci, kterou moderovala Gabriela Soukalová, podle vlastních slov rovněž fanynka Queen, představil „předkrm“ v podobě několika Mercuryho pódiových kostýmů a také nastínil, kde se vzal nápad na uspořádání podniku Freddie – The Exhibition.
Prvotním impulsem byla aukce Mercuryho osobních věcí, kterou v roce 2023 uspořádala Mercuryho blízká přítelkyně Mary Austin.
„Když jsem viděl, jak fanoušci reagovali na rozhodnutí Mary Austin uspořádat akci, uvědomil jsem si, že to nesmí být jen o získávání předmětů pro sebe. Lidé nechtěli, aby byl Freddieho svět rozptýlen po celém světě. Volali po místě, kde jeho příběh zůstane celý,“ vysvětluje Tomáš Hykel.
„Rozhodnutí vytvořit výstavu přišlo okamžitě, běhen vteřiny. Následovaly roky příprav. Naším cílem je ukázat muže za reflektory, což je mnohem důležitější než hudba. Písničky Queen znají všichni, ale jen málo lidí ví nebo tuší, jaký byl Freddie Mercury v soukromí. Nesmírně plachý, citlivý a stydlivý. V životě by například nevkročil sám do místnosti plné lidí. A i když měl v životě mnoho vztahů, nikdy to nebyl on, kdo udělal první krok,“ prozradil Tomáš Hykel.
Samotná výstava v House Music of Hungary nabídne komplexní zážitek. Návštěvníci budou moci ochutnat Mercuryho oblíbené čokolády, ucítí vůni jeho parfémů a vybraných předmětů se budou moci i dotknout. To vše samozřejmě v doprovodu hudby Queen.
Samotné prostory a také koncepci výstavy na tiskové konferenci představil Endre Vazul Mándli, jeden ze spolukurátorů. I on vyjádřil přání, aby návštěvníci byli expozicí pohlceni a měli pocit, že vstoupili do Mercuryho světa.
„Freddie se nikdy nespokojil s ničím menším než s dokonalostí. Jemu i jeho fanouškům dlužíme něco stejně nekompromisního – autentický a nezapomenutelný zážitek,“ dodal Tomáš Hykel.