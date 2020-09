Chci vzdát hold Mercurymu, říká Adam Lambert

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta 3 Doors Down Sledovat interpreta Queen

Kdo je Adam Lambert? Divadelní herec a zpěvák, který vzešel z televizní estrády American Idol, obdoby SuperStar. Umí zpívat? Dozajista. Je to silná tvůrčí osobnost a adekvátní náhrada za Freddieho Mercuryho? Po telefonickém rozhovoru, který jsem s ním absolvoval, tvrdím, že ani omylem. Je to televizní tvářička, která absolutně nemá na to, aby nahradila tak silnou individualitu, jakou byl Mercury.

Řeč byla především o aktuálním koncertním albu Live Around The World, o němž Lambert prohlásil, že jde o desku, která vyšla díky aktuální koronavirové situaci. „Ruší se jeden koncert za druhým, takže jsme si řekli, že fanoušky potěšíme koncertním záznamem. A to se vším všudy, čili kromě CD vychází také blue-ray s několika našimi vystoupeními.“

Jde o první hmatatelnou práci pod hlavičkou Queen + Adam Lambert, čili mě zajímá, zda někdy dojde na studiové album s novým materiálem. „Nejsem si jistý, o tom by museli rozhodnout Brian May a Roger Taylor,“ říká lakonicky Lambert. Vypadá to, že je jen nastrčená figurka bez vlastního názoru a vkladu. Jak vnímá svou roli v Queen?

„Moje účinkování v současné podobě Queen není žádný revival, je to prostě pocta Freddiemu Mercurymu, jeho hlasu a písničkám. Chceme vzdát hold jeho géniu a takto je třeba to brát a vnímat.“

Zkouším to tedy z tohoto úhlu pohledu a ptám se, kterou písničku Queen má nejraději. Odpověď je skutečně vyčerpávající: „Mám jich rád hodně, těžko nějakou jmenovat nebo preferovat.“

Jako tonoucí stébla se chytám alba The Cosmos Rock z roku 2008, na němž společně se zbytkem Queen spolupracoval vynikající hardrockový zpěvák Paul Rodgers, bývalý člen skupin Free a Bad Company. Zajímá mě Lambertův názor na něj.

„Nevím, neslyšel jsem ho,“ uzemní mě svou odpovědí. Rockové kořeny mu zřejmě nic neříkají, do světel reflektorů ho katapultoval American Idol. „Jsem té soutěži vděčný za mnohé, i díky ní jsem měl možnost se setkat s Brianem a Rogerem a stanout s nimi na jednom pódiu. Čili to byla a stále je opravdu úžasná zkušenost.“