Znovu spolu a navždy. Do Prahy míří obnovená dívčí formace Pussycat Dolls

Autor:
  9:02
Popová formace Pussycat Dolls v čele se zpěvačkou Nicole Scherzingerovou přiveze 23. září do pražské O2 areny své největší hity, mezi které patří například Buttons nebo Don’t Cha, a zároveň oslaví 20. výročí vydání debutového alba PCD. Do Prahy se skupina vrací poprvé od roku 2009.
Trojice Pussycat Dolls

Trojice Pussycat Dolls | foto: Live Nation

Nicole vypadá před padesátkou snad ještě lépe, než když jí bylo okolo dvacítky...
Pussycat Dolls - promo snímek k albu Doll Domination
Pussycat Dolls vystoupily poprvé v Česku - Praha, Tesla Arena (21. února)
Trojice Pussycat Dolls
7 fotografií

Po měsících spekulací se multiplatinová popová superskupina The Pussycat Dolls oficiálně vrací na světová pódia a oznamuje dlouho očekávané turné PCD Forever, které v roce 2026 zamíří do Severní Ameriky, Evropy i Velké Británie. Turné čítá 53 zastávek a odstartuje letos v červnu. Skupina během něj představí své největší hity v hlavních světových metropolích.

Série koncertů zároveň připomene 20. výročí vydání debutového alba PCD, které přineslo rekordní singly jako nedávno pětkrát platinou oceněnou skladbu Buttons, která letos v prosinci překonalo hranici jedné miliardy zhlédnutí na YouTube, dále pětkrát platinový hit Don’t Cha nebo třikrát platinový singl Stickwitu.

The Pussycat Dolls výrazně formovaly popkulturu kolem roku 2000, prodaly po celém světě miliony nahrávek a prosluly jedněmi z nejenergičtějších koncertních vystoupení své éry. Nadcházející turné v roce 2026 znovu spojí Nicole Scherzingerovou, Kimberly Wyattovou a Ashley Robertsovou a otevře novou kapitolu tohoto popového uskupení.

První novou nahrávkou trojice od singlu React z roku 2019 je skladba Club Song. Vznikla v produkci Mikea Sabbatha (spolupracoval s Raye a Jade) a na jejím vzniku se spolu spolu s Nicole Scherzinger podíleli také Caroline Ailin (Dua Lipa) a Solly (Teddy Swims).

Speciálním hostem koncertu bude americká raperka a zpěvačka Lil’ Kim. Vstupenky v ceně od 1500 Kč budou v obvyklých předprodejích počínaje 20. březnem od 10:00 hodin.

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Praha, Úštěk, Ratboř. Kde všude se už v Česku mihli DiCaprio či Scorsese

Leonardo DiCaprio přijíždí v doprovodu ochranky na natáčení.

Natáčení filmu What Happens at Night Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem, Jennifer Lawrence a Madsem Mikkelsenem v Česku provází velký zájem fanoušků a zároveň přísné utajení ze strany...

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Olympiku jsem účast nezakázala, ale nechci z pohřbu atrakci, vzkazuje vdova

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Vdova po zesnulém bývalém klávesistovi kapely Olympic Jiřím Valentovi v oficiálním prohlášení na Facebooku promluvila o plánovaném pohřbu jejího manžela. Tragickou událost si nepřeje medializovat a...

GLOSA: Toto už není můj svět, svěřil se Petr Nárožný. Proč? Na to se ho nezeptali

Petr Nárožný (25. září 2025)

Nejsilnější složku dokumentu Petr Nárožný - Herecký i jiný život inženýra, který v sobotní premiéře nasadí ČT, představuje Nárožný sám. Zvláště tam, kde se podělí o své myšlenky. Bohužel tvůrci se...

Zemřela Jennifer Runyonová známá z filmu Krotitelé duchů. Mihla se i v Beverly Hills

Americká herečka Jennifer Runyonová pózuje nasetkání fanoušků hororů a žánru...

Americká herečka Jennifer Runyonová, která se proslavila snímky Krotitelé duchů a Very Brady Christmas, zemřela v pátek na rakovinu. Runyonová začala svou kariéru seriálovými rolemi v 80. letech....

