Znovu spolu a navždy. Do Prahy míří obnovená dívčí formace Pussycat Dolls

Po měsících spekulací se multiplatinová popová superskupina The Pussycat Dolls oficiálně vrací na světová pódia a oznamuje dlouho očekávané turné PCD Forever, které v roce 2026 zamíří do Severní Ameriky, Evropy i Velké Británie. Turné čítá 53 zastávek a odstartuje letos v červnu. Skupina během něj představí své největší hity v hlavních světových metropolích.
Série koncertů zároveň připomene 20. výročí vydání debutového alba PCD, které přineslo rekordní singly jako nedávno pětkrát platinou oceněnou skladbu Buttons, která letos v prosinci překonalo hranici jedné miliardy zhlédnutí na YouTube, dále pětkrát platinový hit Don’t Cha nebo třikrát platinový singl Stickwitu.
The Pussycat Dolls výrazně formovaly popkulturu kolem roku 2000, prodaly po celém světě miliony nahrávek a prosluly jedněmi z nejenergičtějších koncertních vystoupení své éry. Nadcházející turné v roce 2026 znovu spojí Nicole Scherzingerovou, Kimberly Wyattovou a Ashley Robertsovou a otevře novou kapitolu tohoto popového uskupení.
První novou nahrávkou trojice od singlu React z roku 2019 je skladba Club Song. Vznikla v produkci Mikea Sabbatha (spolupracoval s Raye a Jade) a na jejím vzniku se spolu spolu s Nicole Scherzinger podíleli také Caroline Ailin (Dua Lipa) a Solly (Teddy Swims).
Speciálním hostem koncertu bude americká raperka a zpěvačka Lil’ Kim. Vstupenky v ceně od 1500 Kč budou v obvyklých předprodejích počínaje 20. březnem od 10:00 hodin.