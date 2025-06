Jak se dostat do areálu? Pěšky: Od nákupního centra Forum Nová Karolina nebo od vlakového nádraží Ostrava-střed je to k hlavní festivalové bráně přibližně 15 minut chůze. Na kole: Pro přesun z kempu na festival i pro pohyb po Ostravě můžete využít kola Nextbike. V blízkosti areálu jsou dvě stanice Nextbike – na Hlubině a u nové lávky přes Ostravici. Colours Expres: Speciální vlaky Českých drah z Prahy do Ostravy a zpět. Autobusem: Ústřední autobusové nádraží je od areálu festivalu vzdálené přibližně 500 metrů. Noční rozvoz: Pohodlná doprava z festivalu do Ostravy-Poruby, Karviné, Orlové, Havířova a Frýdku-Místku. Autem: Parkoviště v areálu je během velkých festivalů uzavřené. Oficiální parkoviště najdete na náměstí Jiřího z Poděbrad, ale jeho kapacita je omezená, doporučujeme místo předem rezervovat. Taxi: Oficiální taxislužby s garantovanými cenami najdete u hlavního vstupu vedle parkoviště na Hlubině a na Ruské ulici u výstupu z VIP. Vozy budou označeny polepem.