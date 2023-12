OBRAZEM: Mravenčí armáda v akci. The Prodigy rozžhavili pražskou halu Fortuna

V rámci evropské koncertní šňůry Army Of The Ants Tour vystoupila v pražské Sportovní hale Fortuna ve čtvrtek 7. prosince 2023 britská elektronická kapela The Prodigy. V současnosti ji tvoří skladatelský mozek Liam Howlett a vokalista Maxim.