Eurovize pomohla odstartovat kariéru řady hvězd, nejslavnější jsou skupiny ABBA a Måneskin a zpěvačka Céline Dion. Každoročně ji sledují stovky milionů diváků po celé Evropě a v Austrálii, kde má silnou fanouškovskou základnu.
Pro jedny jde o oslavu hudební rozmanitosti a extravagantní show, pro druhé o politickou a předvídatelnou soutěž, která se vzdálila svému původnímu poslání.
Kritika Eurovize přitom není nová. Některé výtky se opakují už desítky let a v posledních letech sílí hlavně na sociálních sítích i mezi samotnými fanoušky soutěže.
„Velká pětka“ má přímý postup do finále
Jedním z nejčastějších terčů kritiky je takzvaná „Velká pětka“, tedy Francie, Německo, Španělsko, Spojené království a Itálie. Tyto země postupují automaticky přímo do finále bez nutnosti projít semifinálem.
Důvod je finanční. Právě těchto pět států patří mezi největší přispěvatele do rozpočtu Evropské vysílací unie (EBU), která Eurovizi organizuje. Jejich příspěvky pomáhají financovat samotnou soutěž.
Kritici ale tvrdí, že jde o nespravedlivou výhodu. Zatímco ostatní země musí bojovat o postup v semifinále, Velká pětka má jisté místo ve finále bez ohledu na kvalitu skladby.
Fanoušci zároveň upozorňují, že automatický postup může paradoxně těmto zemím i škodit. Diváci totiž často slyší jejich písně výrazně méně než skladby semifinalistů, kteří vystupují několikrát během soutěžního týdne.
Eurovize zní stále více anglicky
Dalším častým tématem je jazyk soutěže. Zatímco v minulosti většina zemí zpívala ve svém rodném jazyce, dnes na Eurovizi výrazně dominuje angličtina. Mnoho delegací ji volí z jednoduchého důvodu, anglicky zpívané skladby mají větší šanci oslovit mezinárodní publikum i poroty.
Kritici ale tvrdí, že tím soutěž ztrácí část své kulturní identity. Eurovize byla dlouho vnímána jako možnost poznat různé evropské jazyky a hudební tradice. Dnes podle nich řada skladeb zní podobně a národní specifika ustupují snaze o co největší mezinárodní úspěch.
V posledních letech se ale objevilo i několik výrazných výjimek. Velký úspěch zaznamenala například italská rocková skupina Måneskin, která v roce 2021 vyhrála s písní „Zitti e buoni“ zpívanou kompletně v italštině. Portugalský zpěvák Salvador Sobral zvítězil v roce 2017 s intimní portugalsky zpívanou baladou „Amar pelos dois“. Část fanoušků tyto úspěchy vnímala jako návrat k větší autenticitě a kulturní rozmanitosti soutěže.
Komerční pop místo národní identity
S jazykem souvisí i další výtka: podle části diváků Eurovize stále více sází na univerzální popové skladby místo hudby, která by reprezentovala konkrétní zemi.
Delegace často vybírají producenty a autory, kteří vytvářejí „eurovizní hity“ podle osvědčeného modelu. Důraz bývá na chytlavý refrén, výraznou pódiovou show a okamžitý efekt.
Kritici tvrdí, že soutěž tím ztrácí originalitu. Místo hudební přehlídky evropské rozmanitosti podle nich vzniká série podobně znějících popových skladeb.
Na druhé straně zastánci trendu upozorňují, že Eurovize byla vždy především televizní show a komerční hudební soutěž. Podle nich je přirozené, že země chtějí vyslat píseň s co největší šancí na úspěch.
Některé země posílají neznámé interprety
Debaty pravidelně vyvolává i výběr interpretů. Některé státy vysílají zavedené domácí hvězdy, jiné dávají prostor úplně neznámým umělcům.
Podle kritiků pak část reprezentantů nemá dostatečnou podporu domácí scény ani fanouškovskou základnu. Někteří diváci navíc tvrdí, že veřejnost v dané zemi často soutěžícího vůbec nezná.
Naopak podporovatelé tohoto přístupu argumentují tím, že Eurovize může být pro nové interprety obrovskou příležitostí. Řada dnes známých evropských umělců se proslavila právě díky této soutěži.
Taktické a „politické“ hlasování
Pravidelně se objevují také spekulace o taktickém hlasování. Výsledky Eurovize dnes vznikají kombinací hlasů odborných porot a televizních diváků.
Část fanoušků je přesvědčena, že některé státy si navzájem nadržují kvůli geografické blízkosti, historickým vztahům nebo politickým sympatiím.
EBU dlouhodobě odmítá, že by hlasování bylo zmanipulované, a tvrdí, že současný systém je nastaven tak, aby podobné vlivy co nejvíce omezil. Přesto se po každém ročníku objevují nové debaty o tom, zda výsledky skutečně odrážejí pouze kvalitu skladeb.
V čem je kouzlo Eurovize
Přes veškerou kritiku si ale Eurovize udržuje obrovskou popularitu. Fanoušci soutěže tvrdí, že právě její extravagantnost, emoce, různorodost a nepředvídatelnost z ní dělají unikátní kulturní fenomén.
Pro mnoho diváků navíc nejde jen o hudbu. Eurovize je pro ně každoroční společenskou událostí, která propojuje různé země, kultury i generace. A právě proto dokáže soutěž zároveň fascinovat i rozdělovat evropské publikum už téměř sedmdesát let.