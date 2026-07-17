Americký hudebník Moby je známý nejen jako průkopník elektronické hudby, ale také svým životním stylem a občanskými postoji. V roce 1987 se vzdal všech živočišných produktů a stal se veganem. Na krku má vytetovaný nápis „Vegan for Life“ (Vegan na celý život) a na předloktích tetování „Animal Rights“ (Práva zvířat).
Kdo je Moby?
„Důvod, proč jsem se stal vegetariánem, byl prostý: miloval jsem zvířata a miluju je dodnes,“ řekl v roce 2014 magazínu Rolling Stone. „Nechtěl jsem se podílet na ničem, co vede k jejich utrpení nebo k němu přispívá. Nejprve jsem se proto vzdal hovězího a kuřecího masa. Potom ryb. Pokud jste někdy strávili nějaký čas s rybami, velmi rychle vám dojde, že cítí bolest a že jsou mnohem spokojenější, když nejsou chycené na háček, probodnuté harpunou nebo uvězněné v síti,“ dodal.
O dva roky později se rozhodl vzdát také mléka, vajec a dalších živočišných produktů. „Krávy a slepice v průmyslových mléčných a vaječných chovech žijí v dost hrozných podmínkách, tak proč pořád jím mléko a vejce?“ vysvětloval své rozhodnutí.
Po letech boje se závislostmi je Moby od roku 2008 zároveň abstinentem. Otevřeně mluví o tom, že rozhodnutí přestat pít alkohol a brát drogy zásadně změnilo jeho život.
Slavné přítelkyně Mobyho se diví
V autobiografii Then It Fell Apart z roku 2019 Moby zavzpomínal na krátký románek se zpěvačkou Lanou Del Rey z roku 2006, kdy ještě vystupovala pod jménem Lizzy Grant.
Popsal jejich první schůzku ve veganské restauraci i to, že večer zakončili polibkem v jeho newyorském pětipodlažním penthousu. „Byla krásná, chytrá a okouzlující,“ napsal o představitelce hitu Summertime Sadness. V knize vzpomíná, že když se začali líbat, Lizzy ho zastavila se slovy: „Mám tě ráda. Ale slyšela jsem, že tohle děláš s hodně lidmi.“ Moby přiznal, že ji chtěl přesvědčit o opaku, ale nakonec neřekl nic.
Del Rey později potvrdila, že spolu skutečně byli na rande, zároveň ale přiznala, že si na něj téměř nevzpomíná. „Nevím, jak si to sakra může pamatovat. Musí mít neuvěřitelnou paměť,“ řekla deníku The New York Times.
Moby později v rozhovoru pro Stereogum vysvětlil, že si při psaní memoárů vybavuje události prostřednictvím drobných detailů. Ale připustil, že je lidská paměť omylná.
„Myslím si, že mám docela dobrou paměť, ale pokud se ukáže, že tomu tak není, nebudu z toho mít těžké spaní,“ uvedl.
Dnes žije jako mnich
Jak vznikla přezdívka Moby?
Moby ve stejné autobiografii popsal také krátký vztah s herečkou Natalie Portmanovou z roku 1999. Ta ale jeho verzi událostí odmítla. Uvedla, že jí tehdy bylo 18 let, nikoli 20, jak píše Moby, a že jejich vztah nikdy nevnímala jako randění. Hudebník následně reagoval, že její pohled respektuje, ale na svých vzpomínkách trvá.
V posledních letech se jeho přístup ke vztahům výrazně změnil. Šedesátiletý hudebník přiznal, že na posledním rande byl před více než deseti lety. „Jsem teď tak neuvěřitelně nudný, skoro jako mnich,“ uvedl s nadsázkou v rozhovoru pro The Times. Po vydání alba Play podle vlastních slov hledal lásku „na všech špatných místech“. Kombinace popularity, alkoholu a potřeby uznání podle něj vedla k nefunkčním vztahům.
David Lynch ho inspiroval k nejosobnějšímu albu
David Lynch se stal Mobyho přítelem i velkou tvůrčí inspirací. Impulzem k nahrávání alba Wait for Me (2009) byl Lynchův projev na předávání cen BAFTA o kreativitě bez komerčních tlaků.
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„David mluvil o kreativitě a o tom, že kreativita sama o sobě a bez tržních nátlaků je dobrá a v pořádku. Vypadá to, že kreativita až příliš mnoha umělců, hudebníků nebo spisovatelů je ovlivněna tím, jak dobře s tím naloží ve světě obchodu, jak velký tržní podíl to znamená a kolik peněz jim to vynese. Při vytváření této nahrávky jsem se zaměřil na vytvoření něčeho, co bych miloval, aniž bych se příliš zabýval skutečností, jak bude výsledek přijímán na trhu,“ vysvětlil Moby. Výsledkem je prý album, které je mírnější, melodičtější, truchlivější a osobnější než všechny nahrávky, co kdy předtím vytvořil.
Přátelství obou umělců přerostlo i v tvůrčí spolupráci. Lynch vytvořil animovaný videoklip k singlu Shot in the Back of the Head a Moby se v roce 2017 objevil v návratové řadě seriálu Twin Peaks jako hudební host v baru Roadhouse.