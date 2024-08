Dva estébáci se pokusili rozložit Pražský výběr. Úřad je navrhl obžalovat

Členům kapely byly odebrány umělecké kvalifikace, nemohli proto veřejně vystupovat, jelikož „jejich písně napadaly socialistické státní zřízení“, přiblížila policie.

Další podrobnosti ke kauze ale nesdělila. Návrhem se nyní bude zabývat obvodní státní zastupitelství na Praze 1, které si vyhradilo poskytování informací. Státní zástupce nyní rozhodne, zda podá obžalobu, nebo bude postupovat jinak.

Pavlíček: Je to důkaz, že po nás šli

„Pro nás to má hlavně morální aspekt. Dlouhá léta se vědělo, že StB po Pražském výběru jde, že existovala síť agentů, kteří si o nás vedli velmi podrobné záznamy. Ale zatím se to nikdy oficiálně nevyšetřovalo, takže je to pro nás dost velké zadostiučinění. Jednoznačný důkaz toho, že po nás estébáci opravdu šli,“ říká kytarista Michal Pavlíček.

Vystupování Pražského výběru bylo zakázáno v roce 1983, záminkou se stal koncert v Hradci Králové, při němž údajně kapela prodávala neoficiální plakáty, čímž se nezákonně finančně obohacovala, uvedla načerno jako předskokana kapelu Trifidi a hrála místo tří koncertů čtyři, což nebylo uvedeno ve smlouvě.

„Zákaz přišel v době, kdy byla kapela v největším ajfru. K vydání jsme měli připravenou první desku, ale tu příslušné orgány samozřejmě zakázaly taky. Ani mimo kapelu jsme vlastně nemohli pořádně nikde hrát,“ dodává Michal Pavlíček.

Pražský výběr se po třech letech vynuceného zákazu dal dohromady v roce 1986 pod názvem Výběr. O dva roky později vyšla i zmíněná deska Straka v hrsti s písněmi jako Hrabě X, Zubatá, Pražákům, těm je hej nebo Na Václavským Václaváku, která v době stopky pro Pražský výběr kolovala mezi lidmi na magnetofonových páscích.

Po roce 1989 vystupovala skupina spíše sporadicky, větší množství koncertů znovu pořádala až po roce 2000.