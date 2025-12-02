Nový ředitel Pražského jara je z České filharmonie. Chce festival i mimo Prahu

Předchozí ředitel mezinárodního festivalu Pavel Trojan na konci června rezignoval, údajně kvůli rozporům s uměleckou radou ohledně dalšího směřování festivalu. Do mezinárodního výběrového řízení se poté přihlásilo osm kandidátů.
Na přechodné období do konce roku se festivalu ujal Milan Němeček, vrchní ředitel sekce živého umění ministerstva kultury. To do festivalového rozpočtu ve výši přibližně 120 milionů korun přispívá zhruba čtvrtinou.
„Po důkladném posouzení koncepcí a vyslechnutí prezentací čtyř kandidátů, kteří postoupili do finálového kola, se výběrová komise jednomyslně shodla na výběru pana Roberta Hanče jako nejvhodnějšího kandidáta na pozici ředitele Pražského jara. Svůj návrh komise následně předložila správní radě Pražského jara,“ shrnul stanovisko výběrové komise její předseda Roman Bělor, který byl ředitelem festivalu v letech 2001 až 2022.
Bude hledat nové sály
Hudební manažer a pedagog Hanč od roku 2011 zastává funkci generálního manažera a uměleckého ředitele České filharmonie. V jejím čele by měl skončit ke konci letošního roku a orchestr za něj bude hledat náhradu.
Osmačtyřicetiletý Hanč vystudoval Konzervatoř Pardubice v oboru klarinet a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v oborech anglistika, amerikanistika a hudební věda. V letech 2005 až 2011 byl manažerem orchestru Filharmonie Brno, odkud přešel do České filharmonie.
„Převzít vedení festivalu s tak bohatou historií a mezinárodním renomé je pro mě opravdovou ctí a velkým závazkem. S velkou pokorou chci navázat na odkaz svých předchůdců a spolu s kolegy ho dále co nejlépe rozvíjet,“ uvedl v prvním prohlášení Hanč.
Ve své nové funkci chce rozšířit festivalové publikum, mimo jiné hledáním nových koncertních prostorů v okolí Prahy, či v rámci festivalu připravovat koprodukční operní inscenace. V plánu má rovněž dál rozvíjet Mezinárodní klavírní festival Rudolfa Firkušného, která se pod hlavičkou Pražského jara koná každý rok na podzim.
Příští ročník Pražského jara se uskuteční od 12. května do 4. června 2026, vstupenky už se prodávají.