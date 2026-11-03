Korejská Má vlast, legenda houslí i hudba na ostrově. Takové bude Pražské jaro

Mezi 12. květnem a 2. červnem 2027 se uskuteční přes sedmdesát festivalových akcí. Protagonista zahajovacího koncertu, Soulský filharmonický orchestr, patří mezi nejrespektovanější symfonická tělesa asijského kontinentu.
Je prvním korejským orchestrem, který vystoupil na festivalu BBC Proms a v newyorské Carnegie Hall. Rovněž jako první korejský orchestr v historii podepsal v roce 2010 dlouhodobou nahrávací smlouvu s vydavatelstvím Deutsche Grammophon. A korejské prvenství drží i v zisku prestižních BBC Music Magazine Award a International Classical Music Award.
Festival u vody
Poprvé bude mít Pražské jaro svůj rezidenční orchestr, a to Bamberské symfoniky s Jakubem Hrůšou. Jejich účinkování se navíc propojí s připomínkami 200. výročí úmrtí Ludwiga van Beethovena.
„Mít rezidenční orchestr byl náš velký sen. Bamberští symfonikové provedou cyklus všech Beethovenových devíti symfonií,“ oznámil ředitel festivalu Robert Hanč. Premiéru bude mít i Jazz Pražského jara, ucelená programová řada jazzových koncertů, jejímž kurátorem se stal pro rok 2027 klavírista Fred Hersch.
Ředitel Hanč vypočítává i další novinky. „Výrazněji se zpřítomníme také ve veřejném prostoru, kde vedle již tradičního Open Air Pražského jara, který se uskuteční 12. května opět v Riegrových sadech, nabídneme novou třídenní víkendovou sérii koncertů a workshopů na Střeleckém ostrově pod názvem Jaro u vody.“
Festival též hodlá posílit nabídku edukací; tyto plány stvrdil podpis memoranda mezi Pražským jarem a Hudební a taneční fakultou AMU v Praze.
Debuty i návraty
Na příštím ročníku se očekávají se i významné debuty. Poprvé na Pražském jaru vystoupí kontratenorista Jakub Józef Orlińsky a jazzový zpěvák Kurt Elling. Naopak velký návrat bude mít houslová legenda Anne-Sophie Mutterová, která na Pražském jaru vystoupí po sedmnácti letech. Po čtyřiadvaceti letech na festival znovu zavítá americký houslista Joshua Bell.
Ze světových orchestrů přijedou Vídeňští filharmonikové, tentokrát s dirigentem a skladatelem Johnem Adamsem, jehož díla vyplní celý večer. Společně s islandským klavíristou Víkingurem Ólafssonem uvedou mimo jiné českou premiéru Adamsova třetího klavírního koncertu After the Fall.
Orchestre Philharmonique de Radio France přijede se svou první hostující dirigentkou Mirgou Gražinytė-Tylou a japonským klavíristou Mao Fujitou. Nebude samozřejmě chybět Česká filharmonie, Pražské jaro také představí polského dirigenta s českými kořeny Piotra Wacławika, který bude řídit Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
Do finiše směřuje tříletá festivalová rezidence Ensemble Modern, špičkového uskupení z oblasti interpretace současné hudby. Seznam soudobých skladatelů, jejichž díla za tu dobu uvedl, se v roce 2027 rozšíří o rezidenčního skladatele Prague Offspring 2027 Enna Poppeho, jedné z nejvýraznějších a nejsvébytnějších osobností dnešní evropské hudební scény.
Ensemble Modern též uvede pět světových premiér českých a slovenských skladatelů a skladatelek, které vznikají na objednávku Pražského jara: Jany Kmiťové, Otto Wankeho, Marka Krajňáka, Marie Nečasové a Daniela Skály.
Milovníci staré hudby se pak mohou těšit na dva špičkové ansámbly s proslulými sólisty: švýcarský La Cetra Barockorchester Basel, který bude řídit Andrea Marcon, a italský soubor Il Pomo d’Oro, který povede Francesco Corti. S prvním vystoupí Magdalena Kožená, s druhým Jakub Józef Orliński.
Meet Live Beethoven
Dramaturgií festivalu bude prolínat beethovenovské výročí. Dominantou bude již zmíněné kompletní provedení všech devíti Beethovenových symfonií Bamberskými symfoniky, Beethovenova hudba se též výrazně propíše do programů Igora Levita či Joshui Bella. A Beethoven celý festival uzavře: na posledním koncertu zazní jeho velkolepá Missa solemnis v provedení Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, Slovenského filharmonického zboru, čtyř zahraničních sólistů a dirigenta Tomáše Netopila.
A to zdaleka není vše. „Beethovenovi budeme věnovat rovněž projekt SpringTEEN pro mladé publikum a 31. května se jeho hudba doslova ‚projde‘ mezi exponáty Dopravní haly Národního technického muzea v recitálu fagotistky Michaely Špačkové. Festival celkově nabídne zajímavý průřez jeho tvorbou,“ doplňuje umělecký ředitel festivalu Josef Třeštík.
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Pro držitele vstupenek na koncerty s Beethovenovou hudbou pak festival připravil Beethoven pass Pražského jara, který pod titulem 9 symfonií – 9 zážitků otevře návštěvníkům koncertů cestu i mimo hudební sály a upozorní na provázanost skladatele s českým prostředím.
Zájemci tak mohou například strávit čtyři noci v Beethovenově pokoji v Lázních Teplice, kde skladatel napsal svůj slavný dopis „nesmrtelné milence“, prohlédnout si rukopisy jeho Třetí, Čtvrté a Páté symfonie v uměleckých sbírkách Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě nebo ochutnat vína z roudnických sklepů, která během svých pobytů v Čechách pravděpodobně pil i Ludwig van Beethoven. Vše je zhmotněno v hashtagu #MeetBeethovenLive.
Pražskému jaru každoročně předchází soutěž mladých hudebníků. Napřesrok změří své síly v oboru cembalo a klarinet. Cembalová soutěž bude mít navíc další podtext - vzdá hold slavné české cembalistce Zuzaně Růžičkové, od jejíhož narození uplyne příští rok sto let.
Prodej vstupenek na koncerty Pražského jara 2027 bude zahájen ve středu 4. listopadu v 11 hodin na pražskojarním webu.