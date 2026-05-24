GLOSÁŘ: Houslistka rošťanda, kvílící bohyně a Ryba bez Rybovky

Věra Drápelová
  16:00
Kde jsou hranice mezi uměleckou originalitou, ba i provokativností, a marketingovým kalkulováním s povrchní senzačností? I takové otázky vyvstaly během druhého týdne Pražského jara. Jakub Jan Ryba se pak představil jinak než jako autor populární České mše vánoční.
Sopranistka Barbara Hanniganová a pianista Bertrand Chamayou na Pražském jaru 2026 | foto: Michal Fanta

Dirigent Aapo Häkkinen na Pražském jaru 2026
Houslistka s moldavskými kořeny Patricia Kopatchinskaja hostovala na Pražském jaru už loni. Nespokojuje se s pouhým hraním a působením hudby na posluchače, ale přidává k tomu různou „omáčku“ - například hraje bosa, nosí svérázné hábity, a také na pódiu je nevyzpytatelná. Loni provedla Schönbergova Měsíčního pierota a skladbu Kříž od Luboše Fišera, jehož propaguje.

Právě její obdiv k tomuto českému skladateli (1935-1999), který je na jednu stranu představitelem české moderní „vážné“ hudby, na druhou stranu je širší veřejnosti známý hlavně jako autor hudby k seriálům Chalupáři, Arabela, k animovanému seriálu Mach a Šebestová a k mnoha filmům a televizním inscenacím, stál patrně za opětovným pozváním této performerky na Pražské jaro.

Tentokrát s Českou filharmonií a dirigentem Jakubem Hrůšou předvedla v Rudolfinu Fišerův Koncert pro housle a orchestr, zkomponovaný roku 1997 a zatím ani nemající nahrávku. Dílo je to stručné, trvá necelou čtvrthodinu, ale je to mistrovská zkratka, soustřeďující do sebe silný výraz, moderní miniatura, přístupná a atraktivní. Kopatchinskaja ho zahrála s nepopiratelným nasazením a připoutala k němu zaslouženou pozornost.

Ach, ti neřádi klasikové

Jenže když se tato houslistka pustí do interpretace klasických děl, známých v mnoha špičkových provedeních, tak po odečtení divadelně-kabaretních špílců toho tolik nezůstane (říkám si dokonce, jestli absence srovnání nestojí i v pozadí jejího zájmu o Luboše Fišera, jakkoli z pohledu české hudby je to samozřejmě štěstí…)

Loni se to ukázalo, když se pustila do Beethovena, letos si vybrala Rapsodii pro housle a orchestr od Bély Bartóka. Avšak Bartók je také klasik a hrají ho i virtuosové, kteří se jinak na soudobou tvorbu vyloženě nespecializují.

Ve skladbě je spousta výrazových drobností, ty ale Kopatchinskaja spíše „přejížděla“, a opět, stejně jako loni v Beethovenovi, jí housle prostě nezněly, hra působila bledě a slabě, třebaže Bartók, to je oheň a rytmus a ona sama na pódiu divokými pohyby okázale sugerovala energii (to třeba slavná houslistka Anne-Sophie Mutterová je také „svéráz“, se skladateli si s oblibou pohrává až na hranici provokace, ale ty její vždy vycházely ze samotné hudby, nikdy na sebe neupozorňovala vnějškovými atributy).

Ve svém živlu (stylizované) rošťandy byla Kopatchinskaja v přídavku od venezuelsko-rakouského skladatele, performera a dýdžeje Jorge Sancheze-Chionga s názvem Crin, který napsal pro ni a který v překladu ze španělštiny znamená koňské žíně, jež se používají na smyčce. Interpretka tu do tónů cosi mumlala. Jistě, doba si žádá vizuální „legrácky“, jaké běží na displejích mobilů, otázka je, jak dalece má tyto trendy následovat Pražské jaro.

Jakub Hrůša s orchestrem ještě uvedl suitu z opery Osud od Leoše Janáčka a suitu Podivuhodný mandarín od Bély Bartóka. V obou vynikl robustní, zářivý zvuk orchestru a jeho hráčská suverenita, i když při vzpomínce na to, s jakou přehledností a průzračností o pár dní dříve zahrál Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu Stravinského Ptáka Ohniváka, tak bych si speciálně v Bartókovi uměla představit menší zvukovou zahuštěnost a větší jemnost.

Mezi zemí, nebem a klavírem

Umělkyní, která na hudbu ráda nabaluje další vrstvy, je i zpěvačka Barbara Hanniganová, která už účinkovala na Strunách podzimu roku 2013. Letos je rezidenční umělkyní Pražského jara, v jehož rámci se představí celkem na čtyřech koncertech, a to i jako dirigentka. Na tom prvním v Rudolfinu předvedla dva písňové cykly, na klavír ji doprovázel Bertrand Chamayou.

Začala Zpěvy země a nebe od Oliviera Messiaena, který jej věnoval své ženě a malému synovi. Messiaen je legendou tvorby 20. století, i když zrovna tento cyklus je spíš impresionismus „protažený“ do konce 30. let 20. století a kořeněný barvitými harmoniemi.

Tedy vlastně „klasika“. Hanniganová do ní nepřidávala žádné skopičiny, prostě stála u klavíru a soustředila se na výraz, který měla svědomitě připravený. Dlužno dodat, že jde o velmi těžké zpívání. Výsledek působil rozhodně opravdověji než když Kopatchinskaja pódiovou rozjiveností nahrazuje techniku v Beethovenovi či Bartókovi.

Problémem Hanniganové je, že její hlas sám o sobě není příliš osobitý co do barvy, zvučnosti a rozsahu - jakoby začínal až ve vysoké poloze, což z ní spolu s jevištními schopnostmi může dělat (a taky v minulosti udělalo) ceněnou interpretku třeba Bergovy Lulu, ale také jí „nezbývá“ než se soustředit na hudbu, v níž není tolik srovnání. To samo o sobě není jistě nic nedůstojného, zvlášť když jde o interpretku muzikální a profesionální.

Ukázalo se to ostatně i na skladbě soudobého amerického skladatele a saxofonisty Johna Zorna s názvem Jumalattaret, napsané roku 2012. Inspiraci poskytl finský epos Kalevala a interpretka se v jejím průběhu vokálně převtěluje do různých pohanských bohyní. Vydává ze sebe pištivé a kvílivé zvuky ve vysoké poloze, trochu šepotu v nižší, občas zpívá i do útrob klavíru, s jehož strunami - kromě kláves - manipuluje i pianista a dotváří zvukové vlnění.

Je to bezesporu pěvecky náročné a má to nádech senzace (nakolik snobské, je otázka). Interpretace Hanniganové byla každopádně perfektní, nesklouzávala k násilné nepřirozenosti. Obě díla trefně přemostily dvě klavírní skladby ruského mystika A. N. Skrjabina - Poeme-nocturne a Vers la flamme (K plameni).

Kapelník od Lobkowiczů

Diskutabilní však může být i večer hudby z hlubin 19. století. Další den v Rudolfinu poprvé vystoupil finský soubor Helsinki Baroque Orchestra s dirigentem Aapo Häkkinenem a uvedl dvě díla spjatá s českým prostředím. Prvním byla novodobá premiéra oratoria La Purificazione di Maria Virgine (Očištění Panny Marie), které zkomponoval Antonio Casimir Cartellieri, rodák z Gdaňsku, po otci Ital, vystudovaný ve Vídni, mj. u Antonia Salieriho.

Působil ve službách Lobkowiczů, podílel se jako kapelník na hudebním životě v Roudnici nad Labem a v Jezeří. Oratorium zaznělo až po jeho smrti, roku 1807, v pražském Stavovském divadle. Zobrazuje události po narození Ježíše, kromě Josefa s Marií v něm vystupují ještě proroci Zachariáš a Simeon, střídají se scény obav a nadějí.

Vylíčeno je i vraždění neviňátek a děj končí útěkem rodičovského páru, nad nímž bdí nebeský chór. To vše v italském, příjemně melodickém duchu, do jisté míry ještě ovlivněném virtuózním stylem 18. století, pod jehož lehkostí je ovšem skryté drama.

Po oratoriu v délce skoro 90 minut ještě následovala druhá, rovněž poměrně rozsáhlá skladba, Stabat mater od Jakuba Jana Ryby, která byla poprvé uvedena roku 1805 v Plzni. Zůstávala dlouho neznámá, notový materiál byl vydán až roku 2015 a první nahrávka vznikla o rok později.

Je to trochu jiný Ryba než ve slavné vánoční mši, ve výrazu možná sofistikovanější, předjímající již romantické cítění, a je jistě zajímavé, že se ho finský soubor rozhodl připravit. Nicméně spojit obě díla do jednoho večera, který tak skončil až kolem jedenácté, bylo až moc na udržení pozornosti. Navíc, při vší úctě - finský ansámbl co do technických a přednesových kvalit přece jen nekonkuruje předním českým souborům. Z obou skladeb by se jistě dalo vykřesat víc dramatického výrazu.

Z přizvaných sólistů vyšším nárokům v podstatě dostál jen tenorista Patrick Grahl se svým znělým, tvárným a měkkým hlasem. Relativně solidní výkony podali i tenorista Tuomas Katajala a barytonista Cornelius Uhle, zatímco Lydia Teuscherová zpívala titěrným a matným sopránem a mezzosoprán Marie Seidlerové byl zase nepříjemně ostrý. Ani maďarský Purcel Choir nijak zvlášť nezaujal zvukem, barvou či výrazem.

I tento koncert tedy nakonec přinesl skoro víc otázek než zážitků.

