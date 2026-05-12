Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Začíná Pražské jaro. Magdalena Kožená zazpívá skladbu psanou jí „na tělo“

Autor:
  11:30
Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahájí v úterý večer 81. ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Pod taktovkou svého šéfa Petra Popelky zahraje symfonický cyklus Bedřicha Smetany Má vlast. Hned v prvních dnech přehlídky vystoupí Magdalena Kožená s proslulým mnichovským orchestrem, následně přijedou i další špičkoví sólisté a soubory.
Magdalena Kožená a její manžel Sir Simon Rattle

Magdalena Kožená a její manžel Sir Simon Rattle | foto: Jiří Sláma

Petr Popelka je dirigentem zahajovacího koncertu Pražského jara 2026
Houslistka Patricia Kopatchinskaja
Zpěvačka Barbara Hanniganová
Soubor Helsinki Baroque Orchestra uvede na Pražském jaru 2026 i Stabat Mater od...
9 fotografií

Úvodní koncert mohou zájemci sledovat kromě programu ČT art nebo iVysílání České televize i na facebookových profilech Pražského jara, České televize, Symfonického orchestru Českého rozhlasu a v celé síti zahraničních zastoupení Českých center. V Londýně, Vídni, Bratislavě a Bělehradě ho budou moci diváci zhlédnout v kinech.

Už 14. a 15. května je očekáván jeden z nejlepších světových orchestrů – Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu se svým šéfdirigentem Simonem Rattlem. Na festivalu uvede dva programy s díly Josepha Haydna, Johannesa Brahmse, Roberta Schumanna a Igora Stravinského.

Českou filharmonii povede londýnský rodák. Huw Humphreys nastoupí v září

Na prvním z jeho dvou koncertů zazní též česká premiéra skladby soudobého českého autora Ondřeje Adámka z roku 2020 Where are You?, v níž se představí Magdalena Kožená. Sólový part v díle, které s využitím křesťanských i hinduistických textů, ale třeba i moravské lidové písně pojednává o hledání Boha, skladatel psal této pěvkyni přímo „na tělo“.

První festivalový víkend vystoupí na Pražském jaru domácí Smetanovo trio a večer 17. května usedne ve Dvořákově síni Rudolfina ke dvěma klavírům světoznámé klavírní duo bratrů Jussenových z Nizozemska, které představí díla Johanna Christiana a Johanna Sebastiana Bacha a Wolfganga Amadea Mozarta za doprovodu Academy of St Martin in the Fields. Mladým umělcům bude patřit nedělní Salon ZUŠ ve spolupráci s Akademií MenART.

Flétnisté a pianisté jdou do finále

První týden také vyvrcholí finálovými koly v Rudolfinu 77. ročník Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, v níž letos soupeří mladí flétnisté a klavíristé. 13. května se rozhodne o vítězi v oboru flétna. Za doprovodu Filharmonie Hradec Králové se utkají Mathilde Alvin Bessonová, Iris Daverio a Maël Metzger - všichni z Francie. Klavíristé budou následovat 14. května. Oba finálové koncerty lze sledovat na YouTube kanálu Pražského jara, na své webové stránky je bude přebírat i renomovaný britský časopis Gramophone.

Změna šéfdirigenta konečně není drama, pochvaluje si ředitel České filharmonie

Hvězdami koncertů v následujících týdnech budou houslistka Patricia Kopatchinskaja, zpěvačka Barbara Hanniganová, orchestry z Osla, Berlína, Rotterdamu či Drážďan, ale samozřejmě i Česká filharmonie a další česká tělesa. Centrum DOX bude 29. a 30.května hostit víkend nové hudby, jehož protagonistou bude Ensemble Modern, v Anežském klášteře pak bude 30. května připraven program Prague SpringTEEN, určený pro mladé a malé diváky.

Festival letos potrvá do 4. června. Na některé koncerty ještě zbývají poslední vstupenky, jejich aktuální přehled festival zveřejňuje na svém webu.

Vstoupit do diskuse

Už nemusíme všechno vydržet a zvládat jako naše mámy, říká Tereza Ramba

Nejčtenější

KVÍZ: Nám totiž nic cizího není lidský. Znáte dobře nesmrtelnou komedii Světáci?

Film Světáci (1969) a spolupráce Jiřího Sováka s Janem Libíčkem (vlevo) a...

„Léta razím teorii, že prakticky na každou životní situaci jde aplikovat výrok z nesmrtelné komedie Světáci, kterou si v televizi můžete zopakovat 8. a 9. května. V tomto filmu opravdu platí ‚co...

Škoda, že jsi natáčela jiný film. Herečka žaluje režiséra Avatara za krádež obličeje

Herečka Q’orianka Kilcher (ve výřezu) si stěžuje, že její rysy použil Cameron...

Oscarový režisér James Cameron bude nejspíš v souvislosti s Avatarem čelit pořádnému problému. Herečka Q’orianka Kilcherová ho u kalifornského soudu žaluje kvůli neoprávněnému využití jejích...

Desetiletá fotografka už vystavuje v pasáži Myslbek. Podívejte se na její Srsti z Afriky

Nadějná fotografka Anežka Veselá

Neobvyklý pohled na svět zvířat nabídne výstava Srsti z Afriky, která bude od 1. května do 30. června k vidění v pražské Nákupní galerii Myslbek. Její autorkou je teprve desetiletá fotografka Anežka...

Vidět to v dětství, strachy neusnu. Čarodějův učeň poráží moderní horory

Z filmu Čarodějův učeň

Existují desítky filmů s názvem Čarodějův učeň, ale jenom jediný z nich si zaslouží, aby jej internetové vyhledávače stavěly na první místo – tedy pokud si umělá inteligence někdy osvojí vkus.

Zajtra už neprídem, vzkázal Labuda. Scenárista o těžkostech natáčení Vyprávěj

Premium
Scenárista Rudolf Merkner. Posadíme se v jeho barrandovské kanceláři a on...

Posadíme se v jeho barrandovské kanceláři a scenárista Rudolf Merkner začíná vyprávět. O tom, jak se z uvažovaného filmu ze vzpomínek na dětství stal nakonec úspěšný seriál rozvyprávěný na víc než...

Začíná Pražské jaro. Magdalena Kožená zazpívá skladbu psanou jí „na tělo“

Magdalena Kožená a její manžel Sir Simon Rattle

Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahájí v úterý večer 81. ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Pod taktovkou svého šéfa Petra Popelky zahraje symfonický cyklus Bedřicha Smetany Má vlast. Hned...

12. května 2026  11:30

Tvrdej sport, tam se s tebou nemažou. Balzerová hraje s našimi hvězdami MMA

Bojovník

Režiséři Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška představili trailer k filmu Bojovník o bývalém boxerském šampionovi, který chce znovu něco dokázat, tentokrát ve světě MMA. Ve filmu se objeví i skutečné hvězdy...

12. května 2026  10:15

Landa, Lenny, Xindl X či Rytmus. Festival Hrady CZ oznamuje kompletní line-up

Daniel Landa na festivalu Hrady CZ

Line-up všech zastávek letošního ročníku hudebního festivalu Hrady CZ je venku a slibuje hvězdné léto složené ze jmen jako Daniel Landa, Tomáš Klus, Lenny, Xindl X, Vypsaná fiXa a dalších. Do čtvrtka...

12. května 2026  9:15

Vídeň se proměnila v metropoli Eurovize. Chystá koncerty zdarma i obří afterparty

Česko zastupuje v letošní Eurovizi Daniel Žižka.

Vídeň hostí hudební událost roku a patřičně se na to nachystala. Rakouská metropole tento týden hostí jubilejní 70. ročník Eurovize. Návštěvníky čekají nejen televizní přenosy, ale také koncerty,...

12. května 2026  8:09

Národní muzeum vystavilo výběr z Czech Press Photo 2025. V anketě uspěl i fotograf MAFRA

KATEGORIE LIDÉ, O KTERÝCH SE MLUVÍ Petr Topič, MAFRA, a.s., Andrej Babiš ve...

V Nové budově Národního muzea mohou lidé od úterý 12. května vidět výběr snímků z posledního ročníku soutěže Czech Press Photo 2025. V 31. ročníku soutěžil rekordní počet téměř 300 fotografek a...

11. května 2026  21:19

Barbra Streisandová, Adam Driver či Andy García míří do Cannes. Česko neuspělo

Scarlett Johanssonová v Londýně (17. června 2025)

V pořadí 79. ročník filmového festivalu v Cannes, který se koná od 12. do 23. května, už vítá první hvězdy. Čestné Zlaté palmy letos pořadatelé udělí tvůrci Pána prstenů Peteru Jacksonovi a herečce...

11. května 2026  17:30

Nezbývá než se těšit. Dyk a Prachař uspořádají poctu Nedvědům v O2 areně

Dyk s Prachařem pořádají velkolepou poctu bratrům Nedvědům (11. května 2026)

Vojtěch Dyk a Jakub Prachař se rozhodli dostat do největší české haly táborákovou náladu, která je provázela celé dětství a dospívání. Uspořádají velkolepý koncert jako poctu legendám české folkové a...

11. května 2026  16:15

Eurovize 2026 začíná. Kdo reprezentuje Česko a kdy sledovat přenos z Vídně

Trofej pro vítěze 70. ročníku hudební soutěže Eurovize ve Vídni 2026

Jedna z největších hudebních televizních show odpočítává hodiny do začátku. Letošní ročník Eurovize ve Vídni začne v úterý 12. května večer prvním semifinále. Český zástupce Daniel Žižka vystoupí ve...

11. května 2026  15:05

Příběhy jsou důležité ve všech formách. Zpřístupněme je dětem, říká spisovatelka

Premium
Tereza Hepburn Anteneová

Dlouhodobě žije ve Velké Británii, píše pro děti knížky o ježku Bodlinkovi a spolu s týmem psychologů jim klade otázky, které jsou klíčem k jejich srdcím. „Přála bych si, aby děti u příběhu něco...

11. května 2026

Při koncertu Metalliky se zachvěla země. Vědci jev popsali jako Metallica Quake

Metallica

Skupina Metallica o víkendu přilákala na Olympijský stadion v Aténách 80 tisíc fanoušků a jejich synchronizované pohyby způsobily vibrace půdy měřitelné seismografem. Tento úkaz zaznamenali vědci u...

11. května 2026  12:45

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Zajtra už neprídem, vzkázal Labuda. Scenárista o těžkostech natáčení Vyprávěj

Premium
Scenárista Rudolf Merkner. Posadíme se v jeho barrandovské kanceláři a on...

Posadíme se v jeho barrandovské kanceláři a scenárista Rudolf Merkner začíná vyprávět. O tom, jak se z uvažovaného filmu ze vzpomínek na dětství stal nakonec úspěšný seriál rozvyprávěný na víc než...

11. května 2026

RECENZE: Co nám zbylo z lásky? Tři děti, islandské léto a vůně pod sukní

60 %
Z filmu Co nám zbylo z lásky

Novinka kin Co nám zbylo z lásky je stejně prchavá, pocitová a slovy nepostižitelná jako jeden z jejích nejkrásnějších výjevů, vzrušující a přitom poeticky cudný pohled muže ležícího pod hrdinčinou...

11. května 2026  11:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.