Začíná Pražské jaro. Magdalena Kožená zazpívá skladbu psanou jí „na tělo“

Úvodní koncert mohou zájemci sledovat kromě programu ČT art nebo iVysílání České televize i na facebookových profilech Pražského jara, České televize, Symfonického orchestru Českého rozhlasu a v celé síti zahraničních zastoupení Českých center. V Londýně, Vídni, Bratislavě a Bělehradě ho budou moci diváci zhlédnout v kinech.
Už 14. a 15. května je očekáván jeden z nejlepších světových orchestrů – Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu se svým šéfdirigentem Simonem Rattlem. Na festivalu uvede dva programy s díly Josepha Haydna, Johannesa Brahmse, Roberta Schumanna a Igora Stravinského.
|
Českou filharmonii povede londýnský rodák. Huw Humphreys nastoupí v září
Na prvním z jeho dvou koncertů zazní též česká premiéra skladby soudobého českého autora Ondřeje Adámka z roku 2020 Where are You?, v níž se představí Magdalena Kožená. Sólový part v díle, které s využitím křesťanských i hinduistických textů, ale třeba i moravské lidové písně pojednává o hledání Boha, skladatel psal této pěvkyni přímo „na tělo“.
První festivalový víkend vystoupí na Pražském jaru domácí Smetanovo trio a večer 17. května usedne ve Dvořákově síni Rudolfina ke dvěma klavírům světoznámé klavírní duo bratrů Jussenových z Nizozemska, které představí díla Johanna Christiana a Johanna Sebastiana Bacha a Wolfganga Amadea Mozarta za doprovodu Academy of St Martin in the Fields. Mladým umělcům bude patřit nedělní Salon ZUŠ ve spolupráci s Akademií MenART.
Flétnisté a pianisté jdou do finále
První týden také vyvrcholí finálovými koly v Rudolfinu 77. ročník Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, v níž letos soupeří mladí flétnisté a klavíristé. 13. května se rozhodne o vítězi v oboru flétna. Za doprovodu Filharmonie Hradec Králové se utkají Mathilde Alvin Bessonová, Iris Daverio a Maël Metzger - všichni z Francie. Klavíristé budou následovat 14. května. Oba finálové koncerty lze sledovat na YouTube kanálu Pražského jara, na své webové stránky je bude přebírat i renomovaný britský časopis Gramophone.
|
Změna šéfdirigenta konečně není drama, pochvaluje si ředitel České filharmonie
Hvězdami koncertů v následujících týdnech budou houslistka Patricia Kopatchinskaja, zpěvačka Barbara Hanniganová, orchestry z Osla, Berlína, Rotterdamu či Drážďan, ale samozřejmě i Česká filharmonie a další česká tělesa. Centrum DOX bude 29. a 30.května hostit víkend nové hudby, jehož protagonistou bude Ensemble Modern, v Anežském klášteře pak bude 30. května připraven program Prague SpringTEEN, určený pro mladé a malé diváky.
Festival letos potrvá do 4. června. Na některé koncerty ještě zbývají poslední vstupenky, jejich aktuální přehled festival zveřejňuje na svém webu.