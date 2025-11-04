Pražské jaro odtajnilo program. Zve na slavná tělesa i zpívající dirigentku

Věra Drápelová
  16:55
Více než šedesát akcí nabídne 81. ročník Pražského jara, který se uskuteční od 12. května do 4. června příštího roku. Mezi hosty se objeví Magdalena Kožená, Martha Argerichová, Barbara Hanniganová či Elina Garanča. Prodej vstupenek začíná 5. listopadu.
Barbara Hanniganová se na Pražském jaru představí jako zpěvačka i dirigentka.

Barbara Hanniganová se na Pražském jaru představí jako zpěvačka i dirigentka. | foto: Pražské jaro

Barbara Hanniganová se na Pražském jaru představí jako dirigentka i zpěvačka
Dirigent Petr Popelka zahájí Pražské jaro 2026.
Na Pražském jaru vystoupí i americký pianista Eric Lu, vítěz letošní Chopinovy...
Fin Klaus Mäkelä je vycházející hvězdou na dirigentském nebi.
Festival zahájí 12. června Smetanovou Mou vlastí Symfonický orchestr Českého rozhlasu se svým šéfdirigentem Petrem Popelkou. Našemu přednímu tělesu se této pocty dostane v roce, kdy si připomene sté výročí své existence.

Program 81. ročníku charakterizuje linie velkých vokálně-symfonických děl. Zazní například Faustovo prokletí od Hectora Berlioze, jež s orchestrem FOK nastuduje Tomáš Netopil, oratorium Stvoření od Josepha Haydna v podání britského Orchestra of the Age of Enlightment a dirigenta Václava Lukse anebo slavné Verdiho Requiem, které na závěr festivalu provede Staatskapelle Dresden s dirigentem Danielem Gattim a jehož sólisty budou Eleonora Buratto, Elina Garanča, Benjamin Bernheim a Riccardo Zanellato.

Ze špičkových zahraničních orchestrů dále přijede s dvěma programy Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks s dirigentem Simonem Rattlem a sólistkou Magdalenou Koženou, která zazpívá světovou premiéru skladby Ondřeje Adámka s názvem Where are You?. Představí se také jeden z nejoceňovanějších dirigentů současnosti Klaus Mäkelä, jenž bude řídit Oslo Philharmonic. Sólistkou koncertu dalšího předního tělesa, Rotterdam Philharmonic, bude legendární pianistka Martha Argerichová, která se na Pražské jaro vrátí po 52 letech.

Bude zpívat i dirigovat

Rezidenční umělkyní příštího festivalu bude všestranná americká umělkyně Barbara Hanniganová, která vystoupí na čtyřech koncertech a představí se v různých úlohách – jako zpěvačka komorní hudby, i jako zpěvačka a současně dirigentka České filharmonie, s níž během dvou večerů provede mimo jiné své pojetí jednoaktové opery Francise Poulenka Lidský hlas, a dále Metamorfózy od Richarda Strausse či skladby Charlese Ivese a George Gershwina.

Z dalších významných sólistů, kteří přijedou do Prahy, jmenujme amerického pianistu Erika Lu, čerstvého vítěze varšavské chopinovské soutěže, anebo loutnistu Thomase Dunforda, jenž zahraje skladby Johna Dowlanda. Vrátí se také houslistka Patricia Kopatchinskaja, která tentokrát vystoupí s Českou filharmonií a dirigentem Jakubem Hrůšou.

Součástí programu bude opět dramaturgická řada Prague Offspring, zaměřená na moderní hudbu, jejíž rezidenční skladatelkou bude tentokrát Unsuk Chinová. Její díla i hudbu dalších autorů provede Ensemble Modern.

Čekání na nového ředitele

Pražské jaro má po rezignaci Pavla Trojana dočasného ředitele Milana Němečka z ministerstva kultury. Na post nového ředitele v současnosti vede výběrové řízení. To je otevřené, podle Němečka ministerstvo samo oslovilo osm osobností, z nichž čtyři výzvu přijaly, další čtyři uchazeči se přihlásili sami. V posledním kole zůstali čtyři kandidáti. „1. prosince předložím správní radě festivalu jméno vybraného kandidáta,“ oznámil Němeček.

Přece nejde o život! Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na StarDance

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Znovu si Cenu Thálie odnesly Tereza Dočkalová a Monika Absolonová

V pražském Národním divadle se konalo udílení Cen Thálie za mimořádné jevištní výkony. Svou již třetí sošku převzala Tereza Dočkalová, druhou Monika Absolonová. Za celoživotní mistrovství v činohře...

KVÍZ: Nejlepší film všech dob? Jak dobře znáte Vykoupení z věznice Shawshank?

Měřeno vkusem uživatelů filmového serveru ČSFD.cz je vězeňské drama režiséra Franka Darabonta Vykoupení z věznice Shawshank nejlepším filmem všech dob a je také druhým nejoblíbenějším snímkem...

KVÍZ: Neuvěřitelných 20 let od premiéry. Jak dobře znáte pohádku Anděl Páně?

Přesně před dvaceti lety měla v kinech premiéru pohádka Anděl Páně. Původně šlo o televizní počin, nakonec se z něj stal debut režiséra Jiřího Stracha na plátna kin a evergreen vánočních televizních...

RECENZE: Přijela pouť. Tristní zpěv Katy Perry tentokrát nezachránila ani show

Velká část vokálních linek na pražském koncertě Katy Perry v O2 areně zněla z playbacku. A když už zpívala popová hvězda naživo, bylo to nevalné. Zklamala i výprava, která nenavázala na megalomanskou...

4. listopadu 2025  16:55

KOMENTÁŘ: Strach o veřejnoprávní službu? Klid, na vánoční pohádky nikdo nesáhne

Nekonečný příběh koncesionářských poplatků píše další kapitolu. Jen se v programovém prohlášení vznikající vládní koalice objevil plán na jejich zrušení, začalo se bít na poplach. Ale proč? Vážně...

4. listopadu 2025

Že se v tomhle věku ještě hejbu. Laterna magika objevuje svět seniorů V parku

Laterna magika představuje novou inscenaci s názvem V parku, která se zaměří na život seniorů. Premiéra se uskuteční v pražském holešovickém kulturním centru La Fabrika 4. a 5. listopadu. Jedná se o...

4. listopadu 2025  11:15

Gregory Porter se vrací do Prahy. Na přání fanoušků vystoupí v lednu v O2 universu

Po dvou letech se pražské publikum dočká návratu fenomenálního Gregoryho Portera. Charismatický zpěvák vystoupí 20. ledna 2026 v O2 universu a nabídne večer plný emocí, jazzu a elegance.

4. listopadu 2025  10:22

RECENZE: Částka nesouhlasí. Ivánek vyšel Štěstíčku naproti. Zábavně a obhrouble

Před dvaceti lety se reálná korupční kauza českého fotbalu promítla do představení Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? aneb Tak to mi ho teda vyndej, jehož záznam je na síti stále k dispozici. Šestidílný...

4. listopadu 2025

Vystřídala řadu štací i milenců. Na fízla v posteli však Ljuba Hermanová doplatila

Na filmové plátno vstoupila s písní Život je jen náhoda, která jako by vystihovala celý její život. Ljuba Hermanová jich měla vlastně víc, jako kočka. Jeden filmový, jeden operetní, jeden šansonový,...

3. listopadu 2025

Colours of Ostrava 2026: Termín, program, vstupenky, první známá jména

Už po třiadvacáté se Ostrava promění v pulzující kulturní centrum. Festival Colours of Ostrava se vrátí do industriálního areálu Dolních Vítkovic od 15. do 18. července 2026. Mezi prvními ohlášenými...

3. listopadu 2025  16:53

Legendární Záhada hlavolamu vychází už podvanácté. Místo v knihkupectvích je v trafikách

Když natočíme nejdelší osten ježka tak, aby vyčníval z klece nejširším jejím otvorem.... Před 85 lety se román Jaroslava Foglara Záhada hlavolamu přestěhoval z trafik do knihkupectví. Teď se do...

3. listopadu 2025  16:46

Temné vize i čeští kubisté. Kampa má opět nabito a zve na díla zatracovaných mistrů

Tři patra nabitá uměním. Museum Kampa obsadily od prvního listopadu rovnou dvě nové výstavy. Návštěvníci sem lákají na unikátní sbírku předních českých kubistů i originální propojení děl Josefa...

3. listopadu 2025  16:15

Eva Olmerová se vrací. V její milované Viole ji neokázale ztvární Bára Hrzánová

Příběh nespoutané hvězdy české hudební scény, Evy Olmerové, ožije na prknech pražského komorního Divadla Viola v inscenaci Olmerka. Hlavní role se ujala herečka Barbora Hrzánová, již doprovodí pětice...

3. listopadu 2025  13:31

Byla jsem jen ta od Michala Davida. Thálie je zadostiučinění, říká Monika Absolonová

Role Judy Garlandové vynesla v sobotu Monice Absolonové muzikálovou Cenu Thálie. Zpěvačka však po ceremoniálu iDNES.cz prozradila, že to nebyla první pocta, které se za tento výkon dočkala. Muzikál...

3. listopadu 2025

KVÍZ: Neuvěřitelných 20 let od premiéry. Jak dobře znáte pohádku Anděl Páně?

Přesně před dvaceti lety měla v kinech premiéru pohádka Anděl Páně. Původně šlo o televizní počin, nakonec se z něj stal debut režiséra Jiřího Stracha na plátna kin a evergreen vánočních televizních...

vydáno 3. listopadu 2025

