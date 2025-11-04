Pražské jaro odtajnilo program. Zve na slavná tělesa i zpívající dirigentku

Festival zahájí 12. června Smetanovou Mou vlastí Symfonický orchestr Českého rozhlasu se svým šéfdirigentem Petrem Popelkou. Našemu přednímu tělesu se této pocty dostane v roce, kdy si připomene sté výročí své existence.
Program 81. ročníku charakterizuje linie velkých vokálně-symfonických děl. Zazní například Faustovo prokletí od Hectora Berlioze, jež s orchestrem FOK nastuduje Tomáš Netopil, oratorium Stvoření od Josepha Haydna v podání britského Orchestra of the Age of Enlightment a dirigenta Václava Lukse anebo slavné Verdiho Requiem, které na závěr festivalu provede Staatskapelle Dresden s dirigentem Danielem Gattim a jehož sólisty budou Eleonora Buratto, Elina Garanča, Benjamin Bernheim a Riccardo Zanellato.
Ze špičkových zahraničních orchestrů dále přijede s dvěma programy Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks s dirigentem Simonem Rattlem a sólistkou Magdalenou Koženou, která zazpívá světovou premiéru skladby Ondřeje Adámka s názvem Where are You?. Představí se také jeden z nejoceňovanějších dirigentů současnosti Klaus Mäkelä, jenž bude řídit Oslo Philharmonic. Sólistkou koncertu dalšího předního tělesa, Rotterdam Philharmonic, bude legendární pianistka Martha Argerichová, která se na Pražské jaro vrátí po 52 letech.
Bude zpívat i dirigovat
Rezidenční umělkyní příštího festivalu bude všestranná americká umělkyně Barbara Hanniganová, která vystoupí na čtyřech koncertech a představí se v různých úlohách – jako zpěvačka komorní hudby, i jako zpěvačka a současně dirigentka České filharmonie, s níž během dvou večerů provede mimo jiné své pojetí jednoaktové opery Francise Poulenka Lidský hlas, a dále Metamorfózy od Richarda Strausse či skladby Charlese Ivese a George Gershwina.
Z dalších významných sólistů, kteří přijedou do Prahy, jmenujme amerického pianistu Erika Lu, čerstvého vítěze varšavské chopinovské soutěže, anebo loutnistu Thomase Dunforda, jenž zahraje skladby Johna Dowlanda. Vrátí se také houslistka Patricia Kopatchinskaja, která tentokrát vystoupí s Českou filharmonií a dirigentem Jakubem Hrůšou.
Součástí programu bude opět dramaturgická řada Prague Offspring, zaměřená na moderní hudbu, jejíž rezidenční skladatelkou bude tentokrát Unsuk Chinová. Její díla i hudbu dalších autorů provede Ensemble Modern.
Čekání na nového ředitele
Pražské jaro má po rezignaci Pavla Trojana dočasného ředitele Milana Němečka z ministerstva kultury. Na post nového ředitele v současnosti vede výběrové řízení. To je otevřené, podle Němečka ministerstvo samo oslovilo osm osobností, z nichž čtyři výzvu přijaly, další čtyři uchazeči se přihlásili sami. V posledním kole zůstali čtyři kandidáti. „1. prosince předložím správní radě festivalu jméno vybraného kandidáta,“ oznámil Němeček.