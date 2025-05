GLOSÁŘ: Návštěva u Ludvíka XIV. a hold Ukrajině. I to je Pražské jaro

Francouzský soubor dobových nástrojů Ensemble Correspondances, založený roku 2009 v Lyonu, a vedený Sebastienem Daucé, přijel do Česka poprvé a svůj večer v Dvořákově síni Rudolfina pojal jako pasticcio složené z úryvků z různých oper Jeana-Baptisty Lullyho.

Tento původem italský skladatel spojil s dvorem Ludvíka XIV. spojil celou svou kariéru, během níž komponoval a řídil operní představení, která králi tak či onak vzdávala hold. Jeho opery propojují deklamační styl vycházející z francouzštiny s tradicí francouzské tragédie a dvorského baletu. Lullyho život, zpodobněný například ve filmu Král tančí, skončil bizarním neštěstím, když se udeřil do nohy holí s ostrým hrotem, jež sloužila k udávání rytmu.

Na koncertě nazvaném Fragmenty lásky zazněly ukázky z jeho oper Persée, Atys, Psyché a Armide, přičemž byly uspořádány tak, aby alegorickým způsobem vyjadřovaly různé fáze milostného vztahu. V tištěném programu byli zpěváci bohužel pouze vyjmenováni, bez upřesnění toho, jaké role zpívají.

Poznala jsem českého člena pěvecké sekce souboru Vojtěcha Semeráda, ostatní jsem si musela dohledat a dodatečně s pomocí fotografií identifikovat. Každopádně všichni potěšili ne sice příliš silnými, ale přesto nosnými a pohyblivými hlasy.

Poslouchat jejich přednes francouzských textů bylo příjemné, stejně jako sledovat jejich interakce na pódiu i výkony všech hudebníků. Ze zpěváků je dobré zmínit aspoň tenoristu Abela Zamoru a sopranistku Blandine de Sansal - za jejich obzvlášť oduševnělé, jemné pěvecké kreace.

„Druhý“ orchestr z Vídně

Následujícího dne se z Paříže obrazně přelétlo do Vídně, a to s Vídeňskými symfoniky, v jejichž čele nově stojí český dirigent Petr Popelka. Je to druhý vídeňský orchestr - po Vídeňských filharmonicích.

„Druhý“ ale není úplně správné slovo, tento orchestr má jinou tradici i jiné zadání. Vznikl roku 1900 v době, kdy se začínaly formovat moderní umělecké směry a uvádění nové hudby je dodnes jedním z charakteristických rysů jeho dramaturgie.

Klasiku samozřejmě umí taky dobře, což ostatně předvedl i na koncertě v Obecním domě. Začalo se méně známým, pozdním dílem Ludwiga van Beethovena Zasvěcení domu, což je předehra, kterou Beethoven zkomponoval k otevření Theater in der Josefstadt. Orchestr upoutal hned v této skladbě, jež od slavnostního pochodu a fanfáry nakonec vyústí do efektní fugy.

Zvuk Vídeňských symfoniků není tak charakteristicky štíhlý, světlý a uhlazený jako zvuk Vídeňských filharmoniků, působí univerzálněji a robustněji, ale je tvárný a měkký a především orchestr hraje poutavě plnokrevným způsobem. V Beethovenově Koncertu pro klavír č. 5 "Císařském“ doprovodil Jana Bartoše, který hrál brilantně a vystihl Beethovenův lyrický heroismus.

Po pauze se nálada mírně odlehčila, zazněl valčík Josefa Strausse (bratra slavnějšího Johanna) Geheime Anziehungskräfte (Tajemné síly přitažlivosti), inspirovaný technickými objevy své doby. Čerpal z něj i Richard Strausse v Růžovém kavalírovi, a právě suitou z této opery večer vyvrcholil. Bylo to strhující, dramatické, nádherně vyzpívané v instrumentálních sólech, ale především jakoby prostoupené jevištní energií.

Možná proto, že orchestr je v divadle jako doma - ne sice ve Státní opeře jako Vídeňští filharmonikové, ale v Divadle na Vídeňce a také na operním festivalu v Bregenzu. Jako přídavky orchestr brilatnně zahrál dvě polky Johanna Strausse mladšího: Stürmisch in Lieb’ und Tanz, a Unter Donner und Blitz.

Na počest Ukrajiny

Hned další den Vídeňské symfoniky vystřídalo v Obecním domě další přední evropské těleso, London Symphony Orchestra, které mimochodem před dvaceti lety zahajovalo festival Mou vlastí s dirigentem Colinem Davisem. Tentokrát přijelo se svým současným šéfem, proslulým dirigentem Antoniem Pappanem.

Po bezprostředních a divadelně plnokrevných „Vídeňácích“ mohla hra anglického tělesa působit jakoby střízlivě, snad i trochu suše. To úplně neprospělo romantické předehře Korzár od Hectora Berlioze, méně to vadilo v Koncertu pro housle a orchestr od Karola Szymanowského z roku 1922.

Lisa Batiashvili, v Německu usazená, z Gruzie pocházející virtuoska zahrála skladbu, jež ve své době patřila k harmonicky nejodvážnějším a v níž se mísí impresionismus s mysticismem, nenuceně a lehce, přitom s výrazovou silou od průrazných forte po jemná pianissima. Své technické kvality tu naplno předvedl i orchestr.

Pozornost poutala róba houslistky - žluté šaty s modrou květinovou ozdobou v pase. Byl to očividně výraz sympatií k Ukrajině, což pak umělkyně potvrdila v krátkém proslovu k publiku před přídavkem. Tím byla elegická skladba Requiem for Ukraine od gruzínského rodáka Igora Lobody, který ji na motivy ukrajinské lidové písně zkomponoval na žádost Lisy Batiashvili roku 2014 krátce po anexi Krymu.

V druhé části večera pak orchestr přednesl Symfonickou báseň Život hrdinův od Richada Strausse, který v ní líčí osudy fiktivního bojovníka, údajně možná sebe sama. Tu samou skladbu hráli loni na Dvořákově Praze Vídeňští filharmonikové s Christianem Thielemannem, kteří oslnili záplavou okouzlujících zvukových barev.

Takové opulentnosti londýnský orchestr, Pappanem bezesporu svědomitě připravený, přece jen nedosáhl. Spíš jsem vnímala pečlivost, technickou bezvadnost a jakousi uměřenost než spontánní gejzír pozdně romantické hudby. Ten spíš do vzduchu „maloval“ Pappano svými energickými, uvolněnými gesty.

Nicméně i tento večer skončil dobře – slavným kouskem „Nimrod“ z díla Enigma Variations od anglického skladatele 19. století Edwarda Elgara. Klidná, pomalá melodie a vyrovnaný kultivovaný zvuk orchestru se nesly do hlediště a jak by to měl být, ještě dlouho doznívaly v uších.