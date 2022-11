Pražské jaro otevřou hudebníci ze země draků, čarodějnic a obrů

V čele festivalu nyní stojí Pavel Trojan, který vystřídal Romana Bělora. Zásadní změny nový ředitel nechystá, důraz chce klást na kontinuitu. „Pražské jaro je jako diamant, který se musí obrušovat, nikoli rozřezat na kusy,“ zdůraznil.

Festival, který se uskuteční od 12. května do 2. června, zahajuje prodej lístků 11. listopadu v 11 hodin. Zájemci si mohou vybrat z několika desítek špičkových koncertů. Hned ten vstupní poprvé představí orchestr Velšské národní opery se svým českým šéfem, dirigentem Tomášem Hanusem. „O něj jsme usilovali několik let, jde tedy o splněný sen. Mou vlast nejprve zahraje v Cardiffu, potom s ní přijede do Prahy,“ upřesňuje Trojan a upozorňuje i na další souvislosti: „Ostrovní země draků, čarodějnic a obrů je nám sice vzdálená zeměpisně, ale velmi blízká dlouhou tradicí uvádění české hudby, kterou ve Velšsku pěstovali už režisér David Pountney či dirigent sir Charles Mackerras. Nicméně Smetanova Má vlast tam dosud nezazněla.“

Na festival rovněž přijedou Essenští filharmonikové, které vede Tomáš Netopil. „Zavítá k nám na závěr své desetileté éry u tohoto tělesa, a to s referenčním programem z hudby Edwara Elgara a Antonína Dvořáka,“ poznamenává Trojan. Dalším významným tělesem bude Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, který pod taktovkou Daniela Hardinga přednese Mahlerovu Symfonii č. 7.

Vůbec poprvé se na Pražském jaru představí americký skladatel a dirigent John Adams, jeden z průkopníků minimalismu. Program koncertu s Českou filharmonií složil z vlastních skladeb, ale také třeba z hudby Igora Stravinského. Moderní a soudobá hudba navíc má v rámci festivalu vlastní platformu, která byla pod názvem Prague Offspring novinkou loňského ročníku. Letos bude jejím rezidenčním skladatelem Georg Friedrich Haas z Rakouska a vrátí se soubor Klangforum Wien.

Na opačné časové ose se bude pohybovat francouzský soubor staré hudby Les Talens Lyriques, jenž přiveze dvě aktovky francouzských barokních autorů. Přijede také německý kontratenorista Andreas Scholl, jenž spojí síly s Czech Ensemble Baroque v programu z díla Františka Ignáce Tůmy.

Na závěr opět Beethoven

Po jedenácti letech se na Pražské jaro vrátí mezzosopranistka Magdalena Kožená a pianistka Mitsuko Uchida, které uvedou skladby Oliviera Messiaena a Clauda Debussyho. Z dalších významných sólistů se v Praze objeví ruský pianista Igor Levit či francouzský violista Antoine Tamestit, který bude rezidenčním umělcem festivalu a navíc i předsedou festivalové poroty. Tradiční soutěž mladých interpretů se totiž napřesrok uskuteční poprvé právě v oboru viola. Druhým soutěžním nástrojem pak bude trombon.

Závěrečný festivalový koncert po řadě let znovu nabídne Symfonii č. 9 s Ódou na radost od Ludwiga van Beethovena. Ta kdysi přehlídku pravidelně uzavírala. „Tradice se z toho už nestane, zvolili jsme ji jednorázově s ohledem na téma Láska a hudba. Celým programem posledního večera totiž bude prolínat prostupování světla temnotou. Napřed zazní skladba Atmosphères od Györgye Ligetiho, známá i díky Kubrickově snímku Vesmírná Odyssea, poté Píseň osudu od Johannesa Brahmse a nakonec tedy Beethovenova Devátá,“ vysvětluje Trojan.