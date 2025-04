Vrátit ulicím život. Hlavní město v červnu obohatí festival Praha žije hudbou

Celkem se během dvou dní uskuteční přes sto vystoupení hudebníků a pouličních umělců, hlavní festivalová trasa povede od Palladium stage na náměstí Republiky přes Příkopy na Václavské náměstí. Festival je jako vždy zdarma.

„Už deset let oživuje maskot festivalu červený Uličník spolu se stovkami umělců náměstí, parky i ulice v Praze. Umění do ulic podle nás prostě patří a sami jsme během těch let byli mnohokrát svědky toho, jak hudebníci, tanečníci i akrobati dokážou změnit některá místa Prahy k nepoznání a vrátí do nich život,“ říká Markéta Kalinová, manažerka Praha žije hudbou.

Největší festival pouličního umění v Praze se letos uskuteční jak v centru – u Palladia na náměstí Republiky, u Prašné brány, na Příkopech, Můstku na Václavském náměstí, na Kampě nebo na Hlavním nádraží – tak v okolních městských částech. Hrát se bude na Žižkově, na Andělu, na dejvickém Vítězném náměstí nebo pod letenským Pražským metronomem. Celkem pořadatelé plánují zapojit více než 25 lokací.

„Program vždy sestavujeme tak, abychom dali prostor nejen velkým jménům české hudební scény, ale i zkušeným buskerům nebo čerstvě začínajícím muzikantům,“ doplňuje Markéta Kalinová. Kromě výše zmíněných vystoupí například Circus Problem, Yasha 96, Brass Avenue, Matyášovi kamarádi, Vladimír Merta, Kolektivní Halucinace, Jiný Metro, Athena Chlebová, Takabum Street Band nebo Tokhi & The Groove Army.