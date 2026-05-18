Návraty i premiéry. Jubilejní ročník Prague Sounds nabídne Lenku Dusilovou či Anoushku Shankar

Autor:
  16:45
Nadžánrový festival Prague Sounds, který začínal v roce 1996 pod názvem Struny podzimu, slaví 30. výročí. Na letošním ročníku, který se bude konat ve dnech 2. až 22. listopadu, vystoupí mimo jiné Anoushka Shankar, Lenka Dusilová a dočkáme se i pocty slavnému minimalistovi Stevu Reichovi.
Anoushka Shankar

Anoushka Shankar | foto: Jag Gundu

Samara Joy
Max Cooper
hudebnice Hiromi
Brooklyn Rider
8 fotografií

Rezidence Prague Sounds v Rudolfinu představuje esenci jeho otevřenosti: během čtyř večerů projde tato novorenesanční koncertní síň zvukovými i vizuálními proměnami a nabídne čtyři kontrastní večery, definující žánrovou bezbariérovost festivalu Prague Sounds: koncert věnovaný legendárnímu minimalistickému skladateli Stevu Reichovi, zjevení nové jazzové generace jménem Samara Joy, audiovizuální elektronice Maxe Coopera až po českou premiéru oceňovaného cyklu Chapters hvězdné sitáristky Anoushky Shankar se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK a dirigentem Robertem Amesem.

„Program 30. ročníku festivalu není sentimentálním ohlédnutím, ale manifestem kurátorského instinktu pro to, co je v současné hudbě relevantní, statementem, který ukazuje hudbu jako živý organismus, který nezná hranice mezi žánry, generacemi ani technologiemi,“ říká Marek Vrabec, spoluzakladatel festivalu.

Žánr nehraje roli. Festival Prague Sounds dbá především na kvalitu

Festival nabídne české premiéry skotské skladatelky Anny Meredith a její elektrizující žánry překračující kapely, rappera a všestranného umělce Kojey Radical, který je považován za jeden z nejvýraznějších hlasů současného britského rapu. I vůbec první živé uvedení nového společného projektu dvou solitérek a hledaček nových zvukových světů, Lenky Dusilové a varhanice Katty.

Jubilejní ročník zároveň přináší návraty některých umělců, kteří se zapsali do festivalové historie. Patří mezi ně virtuózní skladatelka a pianistka Hiromi, vokální ansámbl Theatre of Voices vedený Paul Hillierem i oceňované newyorské smyčcové kvarteto Brooklyn Rider. Letošní klubový večer Choice připravuje v roli kurátora Ondřej Pivec, jehož mezinárodní kariéra, vedoucí až k zisku ceny Grammy, nabrala zásadní směr díky setkání s Gregory Porterem právě na festivalu Prague Sounds.

Na oslavu tří dekád festivalu vzniká sběratelský plakát, inspirovaný volnou litografickou tvorbou Aleše Najbrta, jehož Studio Najbrt je již desátým rokem autorem grafické vizuální podoby i loga festivalu. Festivalové „S“ se stalo námětem autorského plakátu Aleše Najbrta, který bude v limitované sběratelské edici k dispozici v průběhu festivalu.

30 let festivalu Prague Sounds připomene výstava v pražské Leica Gallery výstavou 30 fotografií festivalové fotografky Petry Hajské, fotografů Jaroslava Brabce, Romana France a Daniela Vrabce, která se uskuteční od 15. – 22. listopadu 2026.

