Prague Rocks nabídne Mötley Crüe, Kabát, Gwen Stefani nebo Vojtu Dyka

První část Prague Rocks bude ve znamení rockových riffů. V pátek 2. června vystoupí na pražském Letišti Letňany američtí glamrockeři Mötley Crüe, svého času označováni za skupinu s nejhorší pověstí na světě. Doplní je britští rockoví gentlemani Def Leppard a naši „klasici“ Kabát.

Mötley Crüe do Prahy dorazí v obměněné sestavě. Bechtěrevovou chorobou dlouhá léta sužovaný kytarista Mick Mars před časem oznámil konec koncertování, přičemž členem kapely nadále zůstává. Živě se skupinou momentálně vystupuje John 5, vlastním jménem John William Lowery, bývalý člen doprovodného ansámblu Marilyn Mansona nebo Roba Zombieho.

Novinky se dějí i v táboře Def Leppard, v jejich případě ale pozitivnější. Pětice chystá na květen album Drastic Symphonies, na němž společně s britským symfonickým tělesem Royal Philharmonic Orchestra představí zcela nové verze svých klasických hitů jako Animals, Hysteria, Love Bites nebo Pour Some Sugar On Me.

„Poté, co jsme se letos konečně vrátili na cesty a absolvovali monumentální letní turné v USA a Kanadě, jsme nadšeni, že můžeme toto masivní stadionové turné přenést do velkých měst po celém světě a v Evropě začít v Sheffieldu, kde to pro nás před 45 lety všechno začalo. Těšíme se, že se tam někde brzy uvidíme,“ řekl Joe Elliott, zpěvák Def Leppard.

Prague Rocks vol. 2 se bude konat 21. června a headlinery bude zpěvačka Gwen Stefani, kapela Maroon 5 a zpěvák Rag’n’Bone Man.

Poprvé v České republice vystoupí australská zpěvačka Delta Goodram, která na sebe upozornila také jako porotkyně v soutěži The Voice. Zbytek line-upu doplní zpěvák James Bay a čeští zástupci Vojtěch Dyk a Lake Malawi.

Gwen Stefani je americká zpěvačka, skladatelka, herečka a módní návrhářka. Proslula jako interpretka hitů Just A Girl nebo Don’t Speak, které nazpívala s kapelou No Doubt, u jejíhož zrodu v roce 1986 stála. Vydala s ní šest alb, přičemž nejúspěšnější bylo Tragic Kingdom z roku 1995.

V roce 2004 debutovala jako sólová umělkyně albem Love. Angel. Music. Baby., následovaly desky The Sweet Escape (2006), This Is What The Truth Feels Like z roku 2016 a You Make Me Feel Like Christmas (2017).

Maroon 5 si získali fanoušky chytlavou kombinaci rocku a R&B, kterou poprvé představila na albu Songs About Jane z roku 2002. Do dnešního dne získala kapela tři ceny Grammy, prodala celosvětově přes 90 milionů alb a 550 milionů singlů a získala zlaté a platinové desky ve více než 35 zemích.

Aktuální studiové album JORD, které vyšlo v létě 2021, obsahuje hit Beautiful Mistakes, který s kapelou nazpívala Megan Thee Stallion. Z této desky pochází rovněž písnička Memories, která překonala průlomovou hranici jedné miliardy streamů na Spotify a nasbírala přes 700 milionů zhlédnutí na YouTube.

Vstupenky na Prague Rocks jsou v prodeji v sítích Ticketmaster a Ticketportal a začínají na 1 490 Kč.