Blíží se druhý Prague Rocks, doveze Maroon 5 nebo Gwen Stefani

Gwen Stefani se do Česka vrátí po šestnácti letech, naposledy koncertovala v roce 2007 v Praze v rámci světového turné. Americká zpěvačka, skladatelka, herečka a módní návrhářka proslula jako interpretka hitů Just A Girl nebo Don’t Speak, které nazpívala s kapelou No Doubt, u jejíhož zrodu v roce 1986 stála. Vydala s ní šest alb, přičemž nejúspěšnější bylo Tragic Kingdom z roku 1995.

V roce 2004 debutovala jako sólová umělkyně albem Love. Angel. Music. Baby., následovaly desky The Sweet Escape (2006), This Is What The Truth Feels Like z roku 2016 a You Make Me Feel Like Christmas (2017).

Maroon 5 si získali fanoušky i kritiky chytlavou kombinaci rocku a R&B, kterou poprvé představili na albu Songs About Jane z roku 2002. Do dnešního dne získala kapela tři ceny Grammy, prodala celosvětově přes 90 milionů alb a 550 milionů singlů a získala zlaté a platinové desky ve více než 35 zemích.

V čele skupiny stojí frontman Adam Levine, který se kromě hudby a zpěvu věnuje i herectví. Účinkoval v seriálech Kriminálka New York, Beverly Hills 90210, American Horror Story a ve filmech Newoyrská romance po boku Keiry Knightleyové a Marka Ruffala, Klaun navždy nebo Noc šílených matek.

Dalším účinkujícím na Prague Rocks bude Rory Graham, rodák z anglického Východního Sussexu, který se v roce 2016 pod pseudonymem Rag’n’Bone Man proslavil díky albu Human, na kterém představil charakteristickou směs tradičního blues a hip hopu a také svůj silný a hluboký barytonový hlas.

Z tuzemských zástupců jmenujme herce a zpěváka Vojtěcha Dyka. Vystoupí s projektem D.Y.K., který dal dohromady společně s držitelem Grammy Ondřejem Pivcem a americkými muzikanty. Dále indie-popovou kapelu Lake Malawi, kterou po rozpadu skupiny Charlie Straight zformoval Albert Černý.