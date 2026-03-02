Termín a místo konání Prague Open Air 2026
Podle dosud zveřejněného programu se koncerty Prague Open Air uskuteční mezi 11. červnem a 26. srpnem 2026, další termíny pořadatelé oznámí později.
Koncerty se budou konat pod širým nebem v Riegrových sadech (Energy Pub) a v Areálu7 v Holešovicích, který se nachází mezi Výstavištěm Praha a Nádražím Holešovice.
Program Prague Open Air 2026
|Kapela / Interpret
|Den a termín
|Místo konání
|Kosheen
|ČT 11. června
|Areál7 Holešovice
|Nejsjetější trojice: Záviš+Mucha+Baumaxa
|ČT 18. června
|Energy Pub, Riegrovy sady
|Kateřina Marie Tichá & Bandjeez
|ČT 25. června
|Energy Pub, Riegrovy sady
|Michal Hrůza & Kapela Hrůzy
|ST 15. července
|Energy Pub, Riegrovy sady
|Horkýže Slíže
|ÚT 28. července
|Areál7 Holešovice
|Rybičky 48
|ČT 30. července
|Areál7 Holešovice
|Dropkick Murphys
|ST 5. srpna
|Areál7 Holešovice
|Sto zvířat
|ČT 6. srpna
|Energy Pub, Riegrovy sady
|Xindl X
|ÚT 18. srpna
|Energy Pub, Riegrovy sady
|David Koller
|ST 19. srpna
|Areál7 Holešovice
|Vypsaná fixa
|ČT 20. srpna
|Areál7 Holešovice
|OMD
|SO 22. srpna
|Areál7 Holešovice
|Mig 21
|ÚT 25. srpna
|Areál7 Holešovice
|Vojtěch Dyk & D.Y.K.
|ST 26. srpna
|Energy Pub, Riegrovy sady
Vstupenky na Prague Open Air 2026
Na každý koncert se prodává vstupenka samostatně prostřednictvím oficiální stránky a portálů GoOut.cz, NFCTRON.com nebo Eventlook.cz. Přesné informace o předprodeji jsou uvedeny u jednotlivých koncertů.
Děti do 10 let včetně mají vstup zdarma. Držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na doprovod zdarma, při vstupu do areálu je nutné se prokázat platným průkazem.
Kudy na Prague Open Air 2026?
Čas otevření areálu se liší podle konkrétní akce. Přesné informace jsou vždy uvedeny v detailu konkrétního koncertu.
Areál 7 Holešovice
Riegrovy sady
Historie Prague Open Air
Festival vznikl v létě 2020 jako reakce na omezení během pandemie covidu-19. Organizátoři tehdy hledali způsob, jak podpořit hudební scénu a nabídnout veřejnosti kulturní program pod širým nebem.
Projekt navázal na sérii Lucerna Music Bar Open Air, která se poprvé konala v roce 2020 na Výstavišti Praha. V roce 2023 se akce přejmenovala na Prague Open Air a postupně rozšířila své působení o další lokace.