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Prague Open Air 2026 se blíží. Kdy a kde vystoupí největší hvězdy

Tereza Hrabinová
  15:32
Prague Open Air už patří k tradičním hudebním akcím pražského léta. Série koncertů pod širým nebem každoročně nabízí vystoupení domácích i zahraničních interpretů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Klapper, archiv Prague Open Air

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
10 fotografií

Termín a místo konání Prague Open Air 2026

Podle dosud zveřejněného programu se koncerty Prague Open Air uskuteční mezi 11. červnem a 8. září 2026.

Koncerty se budou konat pod širým nebem v Riegrových sadech (Energy Pub) a v Areálu7 v Holešovicích, který se nachází mezi Výstavištěm Praha a Nádražím Holešovice.

Program Prague Open Air 2026

Kapela / InterpretDen a termínMísto konání
Prago UnionČT 11. červnaEnergy Pub, Riegrovy sady
KosheenČT 11. červnaAreál7 Holešovice
Nejsjetější trojice: Záviš+Mucha+BaumaxaČT 18. červnaEnergy Pub, Riegrovy sady
Kateřina Marie Tichá & BandjeezČT 25. červnaEnergy Pub, Riegrovy sady
Michal Hrůza & Kapela HrůzyST 15. červenceEnergy Pub, Riegrovy sady
RozálieČT 23. červenceEnergy Pub, Riegrovy sady
Monkey BusinessČT 23. červenceAreál7 Holešovice
Horkýže SlížeÚT 28. červenceAreál7 Holešovice
Rybičky 48ČT 30. červenceAreál7 Holešovice
Dropkick MurphysST 5. srpnaAreál7 Holešovice
Sto zvířatČT 6. srpnaEnergy Pub, Riegrovy sady
Xindl XÚT 18. srpnaEnergy Pub, Riegrovy sady
David KollerST 19. srpnaAreál7 Holešovice
Vypsaná fixaČT 20. srpnaAreál7 Holešovice
OMDSO 22. srpnaAreál7 Holešovice
Mig 21ÚT 25. srpnaAreál7 Holešovice
Vojtěch Dyk & D.Y.K.ST 26. srpnaEnergy Pub, Riegrovy sady
Pražský výběrČT 3. záříAreál7 Holešovice
Jasná pákaÚT 8. záříEnergy Pub, Riegrovy sady

Vstupenky na Prague Open Air 2026

Na každý koncert se prodává vstupenka samostatně prostřednictvím oficiální stránky a portálů GoOut.cz, NFCTRON.com nebo Eventlook.cz. Přesné informace o předprodeji jsou uvedeny u jednotlivých koncertů.

Děti do 10 let včetně mají vstup zdarma. Držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na doprovod zdarma, při vstupu do areálu je nutné se prokázat platným průkazem.

Kudy na Prague Open Air 2026?

Čas otevření areálu se liší podle konkrétní akce. Přesné informace jsou vždy uvedeny v detailu konkrétního koncertu.

Areál 7 Holešovice

  • Nachází se 8 minut chůze od stanice metra Nádraží Holešovice a tramvajové zastávky Výstaviště.
  • Pro návštěvníky přijíždějící autem je k dispozici parkování přímo v areálu s vjezdem z ulice Za Elektrárnou, 2 minuty jízdy od Nádraží Holešovice.

Riegrovy sady

  • Energy Pub najdete uprostřed Riegrových sadů, naproti vile na adrese Riegrovy sady 28.
  • Metrem: Linka A – Jiřího z Poděbrad nebo linka C – Muzeum, odkud je to pár minut pěšky.
  • Tramvají: Zastávky Husinecká nebo Vinohradská tržnice.
  • Autobusem: Zastávka Na Smetance, která je jen pár kroků od vstupu do Riegrových sadů.
  • Autem: Do navigace dejte adresu Na Švihance 1, v okolí jsou zóny placeného stání.

Historie Prague Open Air

Festival vznikl v létě 2020 jako reakce na omezení během pandemie covidu-19. Organizátoři tehdy hledali způsob, jak podpořit hudební scénu a nabídnout veřejnosti kulturní program pod širým nebem.

Projekt navázal na sérii Lucerna Music Bar Open Air, která se poprvé konala v roce 2020 na Výstavišti Praha. V roce 2023 se akce přejmenovala na Prague Open Air a postupně rozšířila své působení o další lokace.

Prague Open Air se vrací v roce 2026 do metropole. Organizátoři zveřejnili první jména letošního programu.

Prague Open Air se vrací v roce 2026 do metropole. Organizátoři zveřejnili první jména letošního programu.

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