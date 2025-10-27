K-pop a Ewa Farna. Letošní ročník Prague Music Week cílí na mladou generaci

Během třídenního programu se v pražských klubech představí na dvě desítky zahraničních i tuzemských umělců. Hlavní hvězdou bude finský raper Käärijä, který vystoupí ve středu 5. listopadu v klubu SaSaZu. Následující dva večery se program přesune do Rock Café a klubu FAMU, kde se uskuteční festivalové Club Nights. Během nich se návštěvníci mohou těšit například na britské punkery Rat Boy, londýnské elektronické trio Ebbb, francouzskou raperku Tracy De Sá, americkou kapelu Keep nebo českou raperku Arletu.
V rámci konferenčního programu v Křižíkových pavilonech bude pro návštěvníky na třech scénách připraveno 40 debat, prezentací, panelů a praktických workshopů za účasti 90 předních domácích i zahraničních osobností z hudební sféry. Součástí bude opět také veletrh a oborové ceny.
Podtitulem letošního ročníku je Hear the Future, konferenční i festivalový program se tak zaměří na mladou generaci, jenž přeměňuje hudební svět. K již dříve ohlášeným aktivitám pořadatelé přidali ucelený blok o K-Popu s jeho významnými protagonisty a tři debaty – se zpěvačkou, skladatelkou a producentkou Ewou Farnou, zakladatelkou festivalu Colours of Ostrava Zlatou Holušovou a Markem Hegnerem, který zodpovídá za Lollapalooza Berlin a další obří německé festivaly.
Jižní Korea si své popové idoly piplá a vychovává pod přísným dohledem
Seznam řečníků rozšíří také významná londýnská agentka Rebecca Prochnik, multiplatinová zpěvačka a autorka písní Lauren Dyson, která má na svém kontě například hit pro k-popovou kapelu BTS, generální ředitel AC Sparta Praha Tomáš Křivda nebo promotér a manažer Matěj Kretík.
Řady tuzemských panelistů z řad hudebníků doplní hudební producent, skladatel a DJ NobodyListen, zpěvačka a producentka Annet X či zpěvák, multiinstrumentalista, producent a učitel Tomáš Konůpka alias IKON. Vedle konference bude možné na Výstavišti Praha navštívit také technologický veletrh inovací, kde se na ploše 2 tisíce m2 představí firmy a produkty, které posouvají hudební svět.