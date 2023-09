Debaty a koncerty. Prague Music Week rozezní pražský Národní dům

Nová hudební událost Prague Music Week, která navazuje na úspěšnou konferenci a showcase festival Nouvelle Prague, oznamuje první část letošního programu. V Národním domě na Smíchově od 9. do 11. listopadu nabídne desítky koncertů, přednášek, panelových diskusí, workshopů a v neposlední řadě také veletrh služeb a technologií spojených se světem hudby. Pořadateli nové přehlídky jsou renomované festivalové agentury Ameba Production (Rock for People) a Beatworx (Let It Roll).

Každé z tří podlaží Národního domu nabídne jinak zaměřený program, jehož spojujícím prvkem bude hudba bez žánrových omezení pro všechny, od fanoušků po hudební profesionály. Druhé nadzemní patro nabídne třídenní konferenční program věnovaný aktuálním tématům hudebního světa.

Přízemí pak veletrh inovací a technologií spojených s tvorbou hudby, ale i služeb a produktů určených pro pořadatele. A v suterénu nebude chybět živá hudba. V prostorách hudebního klubu Futurum se totiž představí více než dvě desítky interpretů. Mimo ně koncertní program obohatí také celá řada koncertů v klubech hlavního města po celou první polovinu listopadu.

Hlavními hvězdami koncertního programu ve Futuru budou irský raper KhakiKid nebo ženský djský kolektiv Girls Don’t Sync, uskupení, jež patří mezi největší objevy letošního ročníku festivalu Glastonbury. Mimo hlavní program nabídne Prague Music Week ve spolupráci s dalšími promotéry také v jiné listopadové dny koncerty zaběhlých hvězd. Třeba hned na začátku listopadu dvojicí koncertů v SaSazu, kde 3. listopadu vystoupí oblíbenci domácího publika, britští Enter Shikari, a hned o den později, 4. listopadu, industriální rocková kapela Skynd.

„Prague Music Week jsme obohatili o veletrh a rozšířili program koncertů. Zajímavá témata konference a nové technologie na veletrhu by si neměl nechat ujít žádný profesionál a nadšenec z oblasti hudebního sektoru. Pro fanoušky hudby jsme připravili pestrou paletu koncertů zahraničních i tuzemských umělců. Jedním z lákadel veletrhu bude i nový tourbus, do kterého budou moci návštěvníci nahlédnout a zjistit, jak dnes velké kapely cestují na své koncerty,“ dodává ředitel Jakub Nový.