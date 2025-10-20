Do Prahy vtrhne masa smrti. Výstaviště vypraví blackmetalovou hostinu

  16:28
Ikonický pražský festival blackmetalových kapel se vrací s doposud nejambicióznějším ročníkem. Po dvou letech očekávání se Prague Death Mass znovuobjeví v plné síle a nabídne pět nocí nesvatých rituálů od 29. října do 2. listopadu. Tento jubilejní ročník přináší rozšíření jak po stránce rozsahu, tak vize: 36 kapel, tři pražská místa konání a závěrečný post-festivalový ceremoniál v Pražském planetáriu.

Na jakostní výběr z blackmetalových hroznů se mohou těšit návštěvníci již pátého pokračování festivalu Prague Death Mass. | foto: Obscure Promotion

Srdce festivalu se odehraje během tří hlavních nocí v Křižíkových pavilonech na pražském Výstavišti, novém a prostornějším útočišti pro tuto temnou mši. V tradičně pečlivě sestaveném výběru line-upu festival opět překračuje žánrové hranice, přičemž stále pevně kotví v black metalových kořenech. Návštěvníci se mohou těšit na silnou mezinárodní sestavu legend jako Aura Noir, Blasphmy či Tormentor.

„Festival stavíme jako výjimečnou událost pro skutečné nadšence do extrémní hudby - pět dnů, tři různá místa konání a 35 převážně zahraničních kapel, z nichž většina přicestuje speciálně kvůli festivalu a jeho reputaci na mezinárodní úrovni. Prague Death Mass je tu pro ty, kdo hledají víc než jen koncert – undergroundovou komunitu, exkluzivní vystoupení či novou formu uměleckého zážitku, jež posouvá hranice žánru,“ řekl iDNES.cz Michal Kusák, hlavní organizátor festivalu.

Na své si přijdou i fanoušci okultních rarit, kterým se hned dva večery po sobě předvede sestava Neptunian Maximalism. Novější zvuk temného kovu na pódium přinesou čeští Altar Ablaze nebo němečtí The Ruins of Beverast. Fanoušci norské scény zase ocení klasiku Gaahls Wyrd. Severoamerický kontinent budou reprezentovat Profanatica nebo Adversarial. Jihoevropské tóny zla přivezou italští Black Oath nebo řečtí Varathron.

Brány pekla otevře akce Ante-Liturgia – speciální warm-up večer zdarma pro držitele čtyřdenních a pětidenních vstupenek. Úvodní koncert se uskuteční v legendárním klubu Futurum, který hostil předchozí ročníky Prague Death Mass II (2013) a Prague Death Mass III (2016). Vystoupí TÖRR exkluzivně se setem postaveným na demu „Witchhammer“, holandští Fír nebo Cień z Polska.

Jsme fungující metalové město, říká zakladatel svátku extrémní hudby Fiala

Transcendentní zakončení festivalu se uskuteční skrze Planetarium Death Mass, exkluzivní rituál v pražském planetáriu. „Výjimečnost celého festivalu spočívá v propojení black metalové dramaturgie s avantgardnějšími umělci a rovněž nejmodernější audiovizuální technologie v případě naprosto unikátního koncertu norských Mysticum a Vemod v Planetáriu Praha,“ dodal Kusák. Závěrečný zážitek propojí živé vystoupení s nejpokročilejší projekční technologií v Evropě – 8K LED kopulí, která návštěvníky obklopí 360° audiovizuální atmosférou.

Očekává se, že předdušičková seance přitáhne četné milovníky temného kovu z celé Evropy. „Přiletím kvůli tomu do Prahy! U nás v Lucemburku moc metalu nemáme a kde jinde než v gotické Praze si užít podzimní atmosféru,“ říká diplomatka s českými kořeny Ingrid Rohnerová.

