Je to jedna z nejsilnějších písní a málokdo při jejím poslechu zůstane bez slyz v oku. Vznikla v reakci na jednu z nejhorších ztrát v životě jakéhokoliv rodiče.
Tragédie, která změnila všechno
Dne 20. března 1991 zasáhla život Erica Claptona osudová událost. Jeho čtyřletý syn Conor zahynul po pádu z okna newyorského mrakodrapu, kde pobýval se svou matkou, italskou herečkou Lory Del Santo.
Okno zůstalo otevřené po úklidu a chlapec jím proběhl ven. Pád z výšky 53 pater neměl šanci přežít. V té době byl Clapton rovněž v New Yorku, ale ubytovaný v hotelu. Zprávu o smrti syna se dozvěděl po telefonu.
Hudebník později vzpomínal na moment, kdy telefon položil a v tichosti došel na místo neštěstí. „Opravdu jsem toho chlapce miloval,“ uvedl. Clapton se v průběhu let ke svému zármutku opakovaně vracel.
Složitý vztah i silné pouto
V době Conorova narození byl Clapton téměř deset let ženatý s Pattie Boydovou. Ta kvůli němu opustila George Harrisona, Claptonova blízkého přítele. Manželství ale nebylo šťastné. Clapton pil a později přiznal, že Boydovou podváděl a trýznil.
Jednou z jeho milenek byla právě Lory. Jejich vztah byl komplikovaný, ale Conora hluboce miloval. Měl si ho vyzvednout a jít s ním do zoo v nedalekém Central Parku i toho dne, kdy zemřel.
Pouto k němu popisoval jako nejužší vztah, který kdy navázal s jiným člověkem a po jeho narození se rozhodl abstinovat: „On byl hlavním důvodem, proč jsem se vrátil k léčbě.“ Pro synovu památku se poté pevně zavázal zůstat čistý už napořád.
Clapton se k tématu vrátil i v pozdější tvorbě. Například skladba My Father’s Eyes propojuje vztah k synovi s jeho vlastním dětstvím a absencí otce. „Nejblíž tomu, jaké to je dívat se do očí svého otce, jsem byl, když jsem se díval do očí svého syna,“ popsal.
Bolest přetavená do celosvětového hitu
V písni Tears in Heaven se s pomocí textaře Willa Jenningse vypisoval z truchlení. „Eric měl první sloku, která podle mě utvářela celý song. Chtěl po mě, abych napsal zbytek písničky. Přesvědčoval jsem ho, že to je moc osobní a měl by to napsat celé sám,“ popisoval později Jennings.
Tears in Heaven /Slzy v nebi
Poznal bys mé jméno,
Musím být silný
Vzal bys mě za ruku,
Najdu svou cestu
Původně píseň vznikla jako soundtrack pro film Rush. „Tu píseň jsem měl v hlavě od Conorovy smrti, ale až teď jsem pro ni našel účel,“ řekl Clapton s tím, že původně nebyla určena pro uši veřejnosti. Tvorba pro něj byla i procesem uzdravování a smíření.
Z písně Tears in Heaven se stal velmi rychle celosvětový hit. Ve Spojených státech patřila k nejúspěšnějším singlům Erica Claptona a během 90. let se dostala do první desítky hitparád ve více než dvaceti zemích. Získala tři ceny Grammy a v roce 2004 ji časopis Rolling Stone zařadil na seznam 500 nejlepších písní všech dob.
Text vyjadřuje bolest rodiče, který přišel o dítě. Clapton v ní zpívá o představě, zda ho jeho syn jednou pozná, až se znovu setkají „v nebi“. Balada se často objevuje na pohřbech dětí nebo při vzpomínkových obřadech. Její síla spočívá nejen v melodii, ale především v autenticitě a osobním prožitku, který do ní Clapton vtiskl.
Conor byl jeho druhým dítětem. Poprvé se Eric Clapton stal otcem rok před ním, jeho milence Yvonne Kellyové se narodila dcera Ruth. Hudebník své dítě před manželkou Patti Boydovou tajil. Najevo to vyšlo právě po smrti Connora. Ve své biografii z roku 2007 Eric Clapton své dceři děkuje za to, že mu pomohla vyrovnat se se svým zármutkem.
Deset let po tragickém skonu Connora se pak Eric Clapton dočkal další dcery, Julie a po ní ještě dalších dvou, Elly (*2003) a Sophie (*2005).