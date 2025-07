Přesto festival pokračuje. Organizátorům se během několika hodin podařilo postavit náhradní pódium, která aktuální slouží i o druhém festivalovém víkendu.

Za 36 hodin nová stage

„Tento rok se ukázalo, jak silnou pořadatelskou organizaci má Tomorrowland. Za šestatřicet hodin postavit provizorní stage, zabezpečit festival, aby pojal tolik lidí a bylo vše bezpečné… Za mě je to neuvěřitelné a organizátorům patři velká poklona. Pracovali na ní nonstop i za chodu,“ říká David Jančařík, který se letos festivalu účastnil už počtvrté. Akce se celkově účastní okolo 400 tisíc návštěvníků.

Tomorrowland 2025 (Foto: David Jančařík)

Minimalismus zaujal fanoušky i vystupující

Pro druhý víkend se malinko upravilo zákulisí „náhradního“ pódia, ale z pohledu publika se nic nemění. Některá vystoupení budou doplněna o nové vizuály, ale samotná konstrukce zůstane.

Minimalistický design, který přiblížil DJe k fanouškům, si návštěvníci i vystupující pochvalovali. „Líbilo se mi, že dýdžejové stáli níž než obvykle a fanoušci s nimi byli v takovém větším kontaktu,“ dodává Jančařík.

Lístky? Šance malá, systém vybírá náhodně

Základní vstupenka na celý víkend vyjde přibližně na 9 200 korun, jednodenní vstup stojí kolem 3 500 korun. V prosinci je předregistrace, v lednu první vlna prodeje a systém náhodně vybírá lidi z pořadníku.

„Šance, že se dostanete k nákupu, je velice malá. V únoru je druhá vlna a v březnu nějaký malý doprodej toho, co zbylo. Minulý rok jsme udělali skupinu dvaceti lidí a k prodeji se dostane jen jeden člověk,“ říká Jančařík a dodává, že jeden člověk může koupit 2, 4 nebo 10 vstupenek a zaplatit musí hned, jinak by ho systém vyhodil z čekací řady. Prodej trvá hodinu, ale většinou je za 30 minut vyprodáno.

Silné momenty i bez hlavní stage

Atmosféra byla přes všechny komplikace také podle mluvčí festivalu Debby Wilmsenové skvělá: „Návštěvníci byli úžasní. Bylo dojemné vidět, jak se usmívají a k vyhořelé stagi pokládají květiny.“

O prvním víkendu na 16 pódiích vystoupili například David Guetta, Martin Garrix, Armin van Burren nebo Hardwell. „Velká věc pro mě bylo i střetnutí s DJkou Miss Monique. Dýdžejové po vystoupení chodili takovou uličkou. Náhodou jsme šli okolo a všimli si, že je tam nějak moc lidí. Říkal jsem si: týjo, netypické zelené vlasy, to je Miss Monique. Prodrali jsem se davem, dali jsme fotku a poděkoval jsem jí za energii, co dala do show. Působila pokorně, byla vděčná, že za ní lidi přicházeli pro fotku, na nic si nehrála,“ popisuje Jančařík.

Tomorrowland 2025 (Foto: David Jančařík)

Druhý víkend Tomorrowlandu 2025

Druhá část festivalu Tomorrowland trvá od pátku 25. do neděle 27. července 2025. Na pódiu se objeví hvězdy jako Swedish House Mafia, Armin van Buuren, Martin Garrix nebo Andromedik.

Organizátoři očekávají okolo 400 tisíc návštěvníků. Letošní ročník má téma Orbyz, příběh o magickém světě z ledu, pod jehož povrchem po staletí přežívala skrytá komunita. Jakmile led začne tát, vynořuje se na povrch spolu se zdrojem světla, energie a síly: rudými krystaly a horninami.